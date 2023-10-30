https://sputnikarabic.ae/20231030/كتائب-القسام-استهدفنا-دبابة-وجرافة-إسرائيليتين-في-محور-شمال-غرب-غزة-بقذيفتي-الياسين-105-1082641158.html
كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"
كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 10. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T22:31+0000
2023-10-30T22:31+0000
2023-10-30T23:06+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
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وقالت القسام في بيان عبر موقع تليغرام: "مجاهدو القسام يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة".وأضاف البيان: "كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231022/كتائب-القسام-تعلن-تدمير-دبابة-إسرائيلية-في-كمين-محكم-شرقي-خان-يونس-1082333781.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"
22:31 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 23:06 GMT 30.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 10.
وقالت القسام في بيان عبر موقع تليغرام: "مجاهدو القسام يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة".
وأضاف البيان: "كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة
على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.