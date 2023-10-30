عربي
كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"
https://sputnikarabic.ae/20231030/كتائب-القسام-استهدفنا-دبابة-وجرافة-إسرائيليتين-في-محور-شمال-غرب-غزة-بقذيفتي-الياسين-105-1082641158.html
كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"
كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 10. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T22:31+0000
2023-10-30T23:06+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/64/1022026404_0:474:5387:3504_1920x0_80_0_0_1c33bb2267d3710903e6f8b5217f2c6b.jpg
وقالت القسام في بيان عبر موقع تليغرام: "مجاهدو القسام يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة".وأضاف البيان: "كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231022/كتائب-القسام-تعلن-تدمير-دبابة-إسرائيلية-في-كمين-محكم-شرقي-خان-يونس-1082333781.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/64/1022026404_285:0:4957:3504_1920x0_80_0_0_6f25af5364d67a96efad27eb0b72e998.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"

22:31 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 23:06 GMT 30.10.2023)
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 10.
وقالت القسام في بيان عبر موقع تليغرام: "مجاهدو القسام يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة".
دبابة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
كتائب "القسام" تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في كمين محكم شرقي خان يونس
22 أكتوبر, 15:55 GMT
وأضاف البيان: "كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو17:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала