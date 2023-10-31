https://sputnikarabic.ae/20231031/ستولتنبرغ-الحرب-في-غزة-يجب-ألا-تؤثر-على-دعم-أوكرانيا-1082673746.html

ستولتنبرغ: الحرب في غزة يجب ألا تؤثر على دعم أوكرانيا

ستولتنبرغ: الحرب في غزة يجب ألا تؤثر على دعم أوكرانيا

صرح أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن الحرب في غزة يجب ألا تؤدي إلى إضعاف الدعم الموجه لأوكرانيا، مشددًا على أن دول الشمال الأوروبي ينبغي... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T17:00+0000

2023-10-31T17:00+0000

2023-10-31T17:00+0000

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وقال ستولتنبرغ، خلال الجلسة الخامسة والسبعين لمجلس بلدان الشمال الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "دول الشمال يجب ألا تنسى الحرب في أوكرانيا. ولا ينبغي للحرب في غزة أن تؤدي إلى إضعاف الدعم لأوكرانيا".وأضاف: "ليس هناك ما يشير إلى أن روسيا تخطط للسلام، فعلى العكس تماما، إنهم يخططون لمزيد من الحروب الهجومية وهذا يعني المزيد من الأسلحة".وأشار إلى أن "المجال الوحيد الذي لم يناقشه مجلس الشمال من قبل هو السياسة الأمنية...نحن نعيش في وقت أكثر خطورة وتزايد التنافس بين القوى العظمى وحرب في أوروبا وحرب جديدة في الشرق الأوسط".وفي اجتماع يوم 12 من الشهر الجاري، كان وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد دعوا حركة حماس إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على الفور، واعترفوا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها "بما تراه مناسبًا".وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر منذ يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

https://sputnikarabic.ae/20231031/محتجون-يقطعون-جلسة-استجواب-بلينكن-وأوستن-في-الكونغرس-الأمريكي-أنقذوا-أطفال-غزة-فيديو--1082672936.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا