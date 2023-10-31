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https://sputnikarabic.ae/20231031/محتجون-يقطعون-جلسة-استجواب-بلينكن-وأوستن-في-الكونغرس-الأمريكي-أنقذوا-أطفال-غزة-فيديو--1082672936.html
محتجون يقطعون جلسة استجواب بلينكن وأوستن في الكونغرس الأمريكي.. "أنقذوا أطفال غزة"... فيديو
محتجون يقطعون جلسة استجواب بلينكن وأوستن في الكونغرس الأمريكي.. "أنقذوا أطفال غزة"... فيديو
تعرض وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، اليوم الثلاثاء، لمقاطعة حديثهما، من قبل محتجين يدعمون فلسطين، أثناء جلسة استجوابهم في... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T16:49+0000
2023-10-31T16:49+0000
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وهتف المحتجون داخل قاعة الكونغرس مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة"، و"وقف إطلاق النار الآن".كما أنهم خاطبوا الحضور بالقول لهم: "عار عليكم جميعا".كما قام بعض المحتجين الذين كانوا يجلسون خلف كل من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن، ولويد أوستن، بالوقوف في صمت، ورفعوا أيديهم الملطخة بصباغ أحمر، في إشارة إلى إراقة الدماء في قطاع غزة.وتوقف بلينكن عن الحديث عدة مرات، لحين قيام الشرطة الأمريكية بإخراج المحتجين من القاعة.وتم اعتراض حديث وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، خلال جلسة استجواب في الكونغرس، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل.وكانت الإدارة الأمريكية الحالية طلبت من "الكونغرس" الموافقة على اعتمادات مالية إضافية تصل قيمتها إلى 106 مليارات دولار، وقالت إنه سيتم توجيهها لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكي.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231021/النائبة-الأمريكية-المسلمة-إلهان-عمر-تنهار-في-نوبة-غضب-من-بايدن-بسبب-دعمه-لإسرائيل-فيديو-1082273804.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الكونغرس الأمريكي

محتجون يقطعون جلسة استجواب بلينكن وأوستن في الكونغرس الأمريكي.. "أنقذوا أطفال غزة"... فيديو

16:49 GMT 31.10.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ويقف خلفه متظاهرون يرفعون أيديهم في الهواء خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ لفحص الطلب الإضافي للأمن القومي، في الكونغرس، واشنطن، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ويقف خلفه متظاهرون يرفعون أيديهم في الهواء خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ لفحص الطلب الإضافي للأمن القومي، في الكونغرس، واشنطن، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ويقف خلفه متظاهرون يرفعون أيديهم في الهواء خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ لفحص الطلب الإضافي للأمن القومي، في الكونغرس، واشنطن، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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تعرض وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، اليوم الثلاثاء، لمقاطعة حديثهما، من قبل محتجين يدعمون فلسطين، أثناء جلسة استجوابهم في الكونغرس.‏
وهتف المحتجون داخل قاعة الكونغرس مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة"، و"وقف إطلاق النار الآن".
كما أنهم خاطبوا الحضور بالقول لهم: "عار عليكم جميعا".
كما قام بعض المحتجين الذين كانوا يجلسون خلف كل من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن، ولويد أوستن، بالوقوف في صمت، ورفعوا أيديهم الملطخة بصباغ أحمر، في إشارة إلى إراقة الدماء في قطاع غزة.
وتوقف بلينكن عن الحديث عدة مرات، لحين قيام الشرطة الأمريكية بإخراج المحتجين من القاعة.
وتم اعتراض حديث وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، خلال جلسة استجواب في الكونغرس، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل.
وكانت الإدارة الأمريكية الحالية طلبت من "الكونغرس" الموافقة على اعتمادات مالية إضافية تصل قيمتها إلى 106 مليارات دولار، وقالت إنه سيتم توجيهها لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكي.
النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر، تتحدث خلال مؤتمر صحفي للدعوة إلى وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة في الكابيتول هيل، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
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21 أكتوبر, 08:37 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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