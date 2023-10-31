https://sputnikarabic.ae/20231031/مصدر-واشنطن-تجري-اتصالات-مع-قيادة-حماس-عبر-قطر---عاجل-1082661184.html

مصدر: واشنطن تجري اتصالات مع قيادة "حماس" عبر قطر

مصدر: واشنطن تجري اتصالات مع قيادة "حماس" عبر قطر

أفاد مصدر دبلوماسي في الدوحة لوكالة "سبوتنيك"، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجري اتصالات مع قيادة "حماس" عبر قطر. 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T11:49+0000

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2023-10-31T13:06+0000

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وقال المصدر إن "الولايات المتحدة على اتصال مع حماس"، مضيفا أن الاتصال يتم عبر قطر، دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.وصرّحت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في وقت سابق، أنه "يجب على إسرائيل، أن تحمي شعبها وفقا لقواعد الحرب".ووفقا لها، فإن أمريكا تدعو إسرائيل ومصر وجميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.واعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بضراوة المقاومة التي يبديها الفلسطينيون في قطاع غزة، واصفًا المعارك بـ "الشرسة والمعقدة والمكلفة".جاء ذلك في الإحاطة الصباحية للمتحدث باسم الجيش، العقيد دانيال هاغاري، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان".وعزى المتحدث ارتفاع حصيلة المختطفين (كان آخر عدد معلن مساء أمس 238) إلى أن بعضهم ليسوا مواطنين إسرائيليين بل أجانب، وقد استغرق الأمر وقتا لرصدهم والتعرف عليهم.وفيما يتعلق بالقتال في قطاع غزة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هناك معارك شرسة يتم فيها القضاء على الإرهابيين، وهذا القتال هو أيضا قتال خطير، ويجب أن نفهم أنه مكلف، ومعقد، لكنه ضروري لقدرتنا على تحقيق أهداف الحرب".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حدد "القضاء على القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس" هدفا معلنا للحرب.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

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