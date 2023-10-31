https://sputnikarabic.ae/20231031/وحدات-خاصة-إسرائيلية-تعتقل-أمين-سر-إقليم-حركة-فتح-في-محافظة-جنين-ونجله-1082681284.html
وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين ونجله
وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين ونجله
اعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية، الليلة، أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين عطا أبو رميلة، ونجله أحمد، وجاء ذلك بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T22:47+0000
2023-10-31T22:47+0000
2023-10-31T22:47+0000
جنين
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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رام الله - سبوتنيك. وأفاد مراسل الوكالة، بأن وحدات خاصة اقتحمت حي الجابريات في مدينة جنين واعتقلت أبو رميلة ونجله أحمد من داخل منزلهما، واعتدت عليهما بالضرب المبرح.وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من شارع جنين- الناصرة، وشارع جنين- نابلس، وشارع حيفا، عقب اعتقال أبو رميلة.من جانبها، أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطيني "فتح" في بيان أن اعتقال جيش الاحتلال لأمين سرّ الحركة في محافظة جنين عطا أبو رميلة يأتي في سياق الاستهداف المتواصل من قبل منظومة الاحتلال للحركة وقياداتها ومناضليها، مضيفة أنّ هذه الحملة الشعواء لن تثني الحركة عن مواصلة دورها الطليعيّ والتاريخيّ في الدفاع عن شعبنا الذي يتعرّض لأعتى صنوف الإرهاب والقتل والتنكيل في قطاع غزة والضفة الغربيّة.وأضاف البيان الصادر عن مفوضية الثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأربعاء، أنّ اعتقال القياديّ المناضل "أبو رميلة" يتزامن مع اعتقال قيادات الحركة ومناضليها في مخيّم الدهيشة وغيرها من المدن والقرى والمخيّمات وبشكل يومي، مردفةً أن هذه المحاولات تعبّر عن عجز جيش الاحتلال في إطفاء جذوة نضال شعبنا وكفاحه.
جنين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جنين, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
جنين, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين ونجله
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اعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية، الليلة، أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين عطا أبو رميلة، ونجله أحمد، وجاء ذلك بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
رام الله - سبوتنيك
. وأفاد مراسل الوكالة، بأن وحدات خاصة اقتحمت حي الجابريات في مدينة جنين واعتقلت أبو رميلة ونجله أحمد من داخل منزلهما، واعتدت عليهما بالضرب المبرح.
وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من شارع جنين- الناصرة، وشارع جنين- نابلس، وشارع حيفا، عقب اعتقال أبو رميلة.
من جانبها، أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطيني
"فتح" في بيان أن اعتقال جيش الاحتلال لأمين سرّ الحركة في محافظة جنين عطا أبو رميلة يأتي في سياق الاستهداف المتواصل من قبل منظومة الاحتلال للحركة وقياداتها ومناضليها، مضيفة أنّ هذه الحملة الشعواء لن تثني الحركة عن مواصلة دورها الطليعيّ والتاريخيّ في الدفاع عن شعبنا الذي يتعرّض لأعتى صنوف الإرهاب والقتل والتنكيل في قطاع غزة والضفة الغربيّة.
وأضاف البيان الصادر عن مفوضية الثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأربعاء، أنّ اعتقال القياديّ المناضل "أبو رميلة" يتزامن مع اعتقال قيادات الحركة ومناضليها في مخيّم الدهيشة وغيرها من المدن والقرى والمخيّمات وبشكل يومي، مردفةً أن هذه المحاولات تعبّر عن عجز جيش الاحتلال في إطفاء جذوة نضال شعبنا وكفاحه.