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https://sputnikarabic.ae/20231101/آفاق-المفاوضات-مع-أوكرانيا-تصطدم-بغياب-تام-للإرادة-السياسية-لديها-1082687994.html
آفاق المفاوضات مع أوكرانيا تصطدم بغياب تام للإرادة السياسية لديها
آفاق المفاوضات مع أوكرانيا تصطدم بغياب تام للإرادة السياسية لديها
أفاد مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن جهود الوساطة البيلاروسية وتوفير منصة تفاوضية ومساعيها الحميدة من الصعب المبالغة في تقييمها، لكن... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T09:34+0000
2023-11-01T09:34+0000
العالم
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وقال المصدر، تعليقاً على تصريح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، حول استعداد بلاده لمواصلة العمل كمنصة تفاوضية بين موسكو وكييف،: "جهود الوساطة البيلاروسية وتوفير منصة للتفاوض والمساعي الحميدة من الصعب المبالغة في تقديرها".يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كان قد أعلن في وقت سابق، أن صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي "غير قابلة للتحقيق على الإطلاق".وأشار لافروف إلى أن الجميع يعلم ذلك، لكن الغرب ما زال يصر على أنه لا يوجد أساس آخر للسلام.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلن زيلينسكي عن "خطة من 10 نقاط لتحقيق السلام"، ومن بينها ضمان الأمن النووي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتبادل "الأشخاص المحتجزين" وفقا لصيغة "الكل مقابل الكل"، واستعادة "الوحدة الإقليمية" لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231005/دبلوماسي-لـسبوتنيك-نستعد-لعقد-اجتماع-دولي-بشأن-أوكرانيا-ومشاركة-روسيا-ضرورية-1081685069.html
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العالم
العالم

آفاق المفاوضات مع أوكرانيا تصطدم بغياب تام للإرادة السياسية لديها

09:34 GMT 01.11.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
 جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . POOL
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أفاد مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن جهود الوساطة البيلاروسية وتوفير منصة تفاوضية ومساعيها الحميدة من الصعب المبالغة في تقييمها، لكن احتمالات المزيد من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تصطدم بالافتقار التام للإرادة السياسية لدى القيادة الحالية في كييف.
وقال المصدر، تعليقاً على تصريح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، حول استعداد بلاده لمواصلة العمل كمنصة تفاوضية بين موسكو وكييف،: "جهود الوساطة البيلاروسية وتوفير منصة للتفاوض والمساعي الحميدة من الصعب المبالغة في تقديرها".
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
دبلوماسي لـ"سبوتنيك": نستعد لعقد اجتماع دولي بشأن أوكرانيا ومشاركة روسيا ضرورية
5 أكتوبر, 10:55 GMT
يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كان قد أعلن في وقت سابق، أن صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي "غير قابلة للتحقيق على الإطلاق".
وأشار لافروف إلى أن الجميع يعلم ذلك، لكن الغرب ما زال يصر على أنه لا يوجد أساس آخر للسلام.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلن زيلينسكي عن "خطة من 10 نقاط لتحقيق السلام"، ومن بينها ضمان الأمن النووي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتبادل "الأشخاص المحتجزين" وفقا لصيغة "الكل مقابل الكل"، واستعادة "الوحدة الإقليمية" لأوكرانيا.
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