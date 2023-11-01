https://sputnikarabic.ae/20231101/الأمم-المتحدة-تصف-قصف-مخيم-جباليا-بأنه-جريمة-حرب-1082714484.html

الأمم المتحدة تصف قصف مخيم جباليا بأنه "جريمة حرب"

الأمم المتحدة تصف قصف مخيم جباليا بأنه "جريمة حرب"

وصفت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي لمخيم "جباليا" للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه "قد يرقى إلى جرائم حرب". 01.11.2023, سبوتنيك عربي

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جاءت تصريحات المفوضية، في منشور عبر منصة "إكس" أوضحت فيه أنه "لدينا مخاوف جديّة من أن الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار".وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعمل مع مصر في التخطيط للإخلاء الطبي للمرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج، وأنها ستواصل دعم جهودها في هذا المجال.وأوضح تيدروس أدهانوم، المدير العام للمنظمة، اليوم الأربعاء، على موقع "إكس"، رحب فيها بقرار مصر السماح لبعض المرضى والمصابين بعبور معبر رفح مع قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.

https://sputnikarabic.ae/20231101/إسرائيل-تفتح-تحقيقا-في-أسباب-تدمير-ناقلة-جنود-النمر-ومقتل-11-جنديا-1082713609.html

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