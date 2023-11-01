https://sputnikarabic.ae/20231101/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-هناك-ثمن-للعملية-البرية-في-غزة-كما-يحدث-في-كل-معركة-1082704239.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك ثمن للعملية البرية في غزة كما يحدث في كل معركة

وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك ثمن للعملية البرية في غزة كما يحدث في كل معركة

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن قواته تدفع ثمن شنها للعمليات البرية في قطاع غزة. 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T15:55+0000

2023-11-01T15:55+0000

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ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وزير الدفاع غالانت، قوله: "للأسف هناك ثمن ندفعه في العملية البرية بغزة، كما يحدث في كل معركة"، وذلك خلال تفقده الفرقة 36 الواقعة بالقرب من حدود قطاع غزة.وأكد يوآف غالانت، أن "قوات الجيش الإسرائيلي تصل إلى كل أهدافها المرصودة أو الموضوعة"، في وقت أجرى فيه تقييما للوضع العملياتي للعمليات البرية، التي نفذتها الفرقة 36 في غزة، وتعرف على مدى استعداد تلك الفرقة وغيرها من قوات الجيش الإسرائيلي للاستمرار في العملية البرية في القطاع.ورافق وزير الدفاع الإسرائيلي خلال تفقده حدود قطاع غزة، عددا كبيرا من قادة الجيش الإسرائيلي.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى بين صفوفه في قطاع غزة، إلى 15 قتيلا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذكر في بيان له، أنه "سقط 4 جنود إسرائيليين آخرين خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قبل وقت قليل، ليرتفع العدد إلى 15، خلال 24 ساعة فقط".ونشر البيان العسكري قائمة بأسماء الجنود الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، حيث أكد ارتفاع هذا العدد إلى 326 جنديا منذ بداية الحرب، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

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