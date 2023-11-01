https://sputnikarabic.ae/20231101/البيت-الأبيض-أمريكا-تعتزم-مواصلة-تطبيع-علاقات-إسرائيل-مع-العالم-العربي-1082708919.html

البيت الأبيض: أمريكا تعتزم مواصلة تطبيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي

البيت الأبيض: أمريكا تعتزم مواصلة تطبيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تعتزم مواصلة الدفع من أجل تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية، معتقدة... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T18:49+0000

2023-11-01T18:49+0000

2023-11-01T18:49+0000

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وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "ما زلنا نعتقد أن إسرائيل المدمجة (في الشرق الأوسط) ستفيد المنطقة بأكملها. وما زلنا نعتقد أنه لا يجب التخلي عن هذا. وما زلنا نعتقد أن هناك وعدًا كبيرًا بشرق أوسط أكثر تكاملاً وتعاونًا - وليس لدينا أي نية للتخلي عن ذلك".وتابع كيربي: "هذا ليس الحل الصحيح لهذه المشكلة".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231101/إعلام-إسرائيل-مستعدة-للتهدئة-لكنها-لا-تفكر-في-وقف-إطلاق-النار-على-غزة-1082707348.html

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