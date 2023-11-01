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https://sputnikarabic.ae/20231101/البيت-الأبيض-أمريكا-تعتزم-مواصلة-تطبيع-علاقات-إسرائيل-مع-العالم-العربي-1082708919.html
البيت الأبيض: أمريكا تعتزم مواصلة تطبيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي
البيت الأبيض: أمريكا تعتزم مواصلة تطبيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تعتزم مواصلة الدفع من أجل تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية، معتقدة... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T18:49+0000
2023-11-01T18:49+0000
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وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "ما زلنا نعتقد أن إسرائيل المدمجة (في الشرق الأوسط) ستفيد المنطقة بأكملها. وما زلنا نعتقد أنه لا يجب التخلي عن هذا. وما زلنا نعتقد أن هناك وعدًا كبيرًا بشرق أوسط أكثر تكاملاً وتعاونًا - وليس لدينا أي نية للتخلي عن ذلك".وتابع كيربي: "هذا ليس الحل الصحيح لهذه المشكلة".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/إعلام-إسرائيل-مستعدة-للتهدئة-لكنها-لا-تفكر-في-وقف-إطلاق-النار-على-غزة-1082707348.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي

البيت الأبيض: أمريكا تعتزم مواصلة تطبيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي

18:49 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تعتزم مواصلة الدفع من أجل تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية، معتقدة أن مثل هذا النهج سيفيد المنطقة بأكملها.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "ما زلنا نعتقد أن إسرائيل المدمجة (في الشرق الأوسط) ستفيد المنطقة بأكملها. وما زلنا نعتقد أنه لا يجب التخلي عن هذا. وما زلنا نعتقد أن هناك وعدًا كبيرًا بشرق أوسط أكثر تكاملاً وتعاونًا - وليس لدينا أي نية للتخلي عن ذلك".

وأعرب عن ثقته في أن الأحداث في غزة لا تتطلب إدخال "وقف إطلاق نار عام وواسع النطاق".

الهجوم الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
إعلام: إسرائيل مستعدة للتهدئة لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار على غزة
17:31 GMT
وتابع كيربي: "هذا ليس الحل الصحيح لهذه المشكلة".
وأضاف: "أمريكا ترى أنه من المناسب إدخال هدنة قصيرة المدى في قطاع غزة للسماح للمدنيين والأجانب بمغادرة المنطقة التي يمزقها الصراع".
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
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