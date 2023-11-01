https://sputnikarabic.ae/20231101/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تُدمر-طائرة-مُسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-1082691801.html
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تُدمر طائرة مُسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تُدمر طائرة مُسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مُسيّرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T11:45+0000
2023-11-01T11:45+0000
2023-11-01T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حوالي الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مُسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية، حيث دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة الطائرة المُسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".كما كتب حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، على حسابه في "تلغرام": "منظومات دفاعانا الجوية عملت فوق مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط طائرة مُسيّرة في بلدة نوفايا ديريفنيا .. وبحسب البيانات الأولية لم تقع إصابات، أو أضرار".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/شويغو-نظام-كييف-يتعرض-للهزيمة-رغم-إمدادات-الناتو-1082690068.html
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روسيا
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تُدمر طائرة مُسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مُسيّرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان الوزارة: "في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حوالي الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مُسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية، حيث دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة الطائرة المُسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
كما كتب حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، على حسابه في "تلغرام": "منظومات دفاعانا الجوية عملت فوق مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط طائرة مُسيّرة في بلدة نوفايا ديريفنيا .. وبحسب البيانات الأولية لم تقع إصابات، أو أضرار".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.