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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تُدمر-طائرة-مُسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-1082691801.html
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تُدمر طائرة مُسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تُدمر طائرة مُسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مُسيّرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T11:45+0000
2023-11-01T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حوالي الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مُسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية، حيث دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة الطائرة المُسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".كما كتب حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، على حسابه في "تلغرام": "منظومات دفاعانا الجوية عملت فوق مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط طائرة مُسيّرة في بلدة نوفايا ديريفنيا .. وبحسب البيانات الأولية لم تقع إصابات، أو أضرار".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/شويغو-نظام-كييف-يتعرض-للهزيمة-رغم-إمدادات-الناتو-1082690068.html
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روسيا

الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تُدمر طائرة مُسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود

11:45 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مُسيّرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان الوزارة: "في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حوالي الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مُسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية، حيث دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة الطائرة المُسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
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10:41 GMT
كما كتب حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، على حسابه في "تلغرام": "منظومات دفاعانا الجوية عملت فوق مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط طائرة مُسيّرة في بلدة نوفايا ديريفنيا .. وبحسب البيانات الأولية لم تقع إصابات، أو أضرار".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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