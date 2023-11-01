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القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-27"-عاجل
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-27-عاجل-1082693118.html
القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-27"-عاجل
القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-27"-عاجل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الجوية الروسية، أسقطت طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو -27". 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T12:20+0000
2023-11-01T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيان الدفاع: "الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت طائرتين من طراز "سو -27" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق كورويدوفكا ونوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات ال24 الماضية".وبحسب البيان: "تم تدمير 48 طائرة دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وبحسب الدفاع الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء العملياتي 31". وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/وابل-من-القذائف-الروسية-تدك-معاقل-نظام-كييف-فيديو-1082692772.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-27"-عاجل

12:20 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 01.11.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الجوية الروسية، أسقطت طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو -27".
وقال بيان الدفاع: "الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت طائرتين من طراز "سو -27" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق كورويدوفكا ونوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات ال24 الماضية".

وأضاف البيان: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، من اعتراض ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس" و"أوراغان"، بالإضافة إلى القنبلة الجوية الموجهة من طراز "جدام".

وبحسب البيان: "تم تدمير 48 طائرة دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".

وجاء في البيان: "وفي اتجاه خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 عسكريا بين قتيل وجريح بالإضافة إلى أربع مركبات".

وبحسب الدفاع الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء العملياتي 31".
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
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وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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