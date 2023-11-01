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https://sputnikarabic.ae/20231101/الكرملين-بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-الاستعدادات-لاجتماع-مجلس-الأمن-الجماعي-المقبل-في-مينسك-1082691908.html
الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يناقشان الاستعدادات لاجتماع مجلس الأمن الجماعي المقبل في مينسك
الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يناقشان الاستعدادات لاجتماع مجلس الأمن الجماعي المقبل في مينسك
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، استعدادات البلدين للاجتماع المقبل لمجلس الأمن الجماعي... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T11:40+0000
2023-11-01T11:43+0000
روسيا
بيلاروس
العالم
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وجاء في بيان للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية، مع رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو. وتمت مناقشة مسائل التحضيرات المتعلقة بالاجتماع المقبل لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سينعقد، بتاريخ 23 نوفمبر، في مينسك".وينظر مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة، ويتخذ القرارات التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها، فضلًا عن ضمان التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء، لتحقيق هذه الأهداف.ويتكون المجلس من قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231101/النواب-البيلاروس-يصوتون-لانسحاب-مينسك-من-الاتفاقية-مع-كييف-بشأن-ضبط-الحدود-1082689143.html
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روسيا, بيلاروس, العالم
روسيا, بيلاروس, العالم

الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يناقشان الاستعدادات لاجتماع مجلس الأمن الجماعي المقبل في مينسك

11:40 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 11:43 GMT 01.11.2023)
© Sputnikبوتين ولوكاشينكو
بوتين ولوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، استعدادات البلدين للاجتماع المقبل لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في العاصمة البيلاروسية مينسك، بتاريخ الـ 23 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وجاء في بيان للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية، مع رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو. وتمت مناقشة مسائل التحضيرات المتعلقة بالاجتماع المقبل لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سينعقد، بتاريخ 23 نوفمبر، في مينسك".
علم بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
النواب البيلاروس يصوتون لانسحاب مينسك من الاتفاقية مع كييف بشأن ضبط الحدود
10:18 GMT
وينظر مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة، ويتخذ القرارات التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها، فضلًا عن ضمان التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء، لتحقيق هذه الأهداف.
ويتكون المجلس من قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا.
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