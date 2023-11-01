https://sputnikarabic.ae/20231101/النواب-البيلاروس-يصوتون-لانسحاب-مينسك-من-الاتفاقية-مع-كييف-بشأن-ضبط-الحدود-1082689143.html

النواب البيلاروس يصوتون لانسحاب مينسك من الاتفاقية مع كييف بشأن ضبط الحدود

النواب البيلاروس يصوتون لانسحاب مينسك من الاتفاقية مع كييف بشأن ضبط الحدود

صوّت مجلس النواب في البرلمان البيلاروسي، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون بشأن إنهاء الاتفاقية بين حكومة بيلاروسيا وحكومة أوكرانيا، بشأن تنظيم الرقابة... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

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وأوضحت لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان البيلاروسي: "تم إعداد مشروع القانون فيما يتعلق بانتهاك كبير من قبل الجانب الأوكراني، لشروط الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن تنظيم الرقابة المشتركة عند نقاط التفتيش على حدود الدولة البيلاروسية - الأوكرانية، الموقعة في كييف، في 14 ديسمبر(كانون الأول) 1995."وأشار البرلمان إلى أنه "وفقا لاتفاقية فيينا، فإن أي انتهاك جسيم لمعاهدة دولية من قبل أحد الطرفين يمنح الطرف الآخر الحق في الإشارة إلى هذا الانتهاك كأساس لإنهاء المعاهدة أو تعليق نفاذها".ولدخول القانون حيز التنفيذ، يجب الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان، وتوقيعه من قبل رئيس البلاد.وقال رئيس لجنة حدود الدولة البيلاروسية، متحدثا في برلمان بيلاروسيا، اليوم الأربعاء: "قوات الجانب الأوكراني في حالة من الأحكام العرفية. تتركز المجموعة الأوكرانية "الشمالية" ضد جمهورية بيلاروسيا بقوة تصل إلى 120 ألف عسكري، منهم 17 ألف شخص يشاركون في مصالح تعزيز حماية حدود الدولة".وأشار إلى وجود "العديد من الاستفزازات الطفيفة... ومحاولة إتلاف العلامات الحدودية. النوع الرئيسي من الاستفزازات هو استخدام الطائرات دون طيار ، والتي بالطبع، نحاربها".في فبراير/ شباط من هذا العام، أنهى مجلس وزراء أوكرانيا من جانب واحد الاتفاق مع حكومة بيلاروسيا، بشأن تنظيم الرقابة المشتركة عند نقاط التفتيش على حدود الدولة الأوكرانية - البيلاروسية، وأعلنت أوكرانيا، أخيرا، بانتظام انسحابها من عدد من الاتفاقات مع بيلاروسيا، وتقوم السلطات البيلاروسية بدورها بوضع إنهاء هذه الوثائق على المستوى القانوني الوطني.

https://sputnikarabic.ae/20231101/آفاق-المفاوضات-مع-أوكرانيا-تصطدم-بغياب-تام-للإرادة-السياسية-لديها-1082687994.html

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