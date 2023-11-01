https://sputnikarabic.ae/20231101/الوداد-وصن-داونز-إلى-نهائي-الدوري-الأفريقي-1082713948.html
الوداد وصن داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي
الوداد وصن داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي
تأهل كل من نادي صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي، اليوم الأربعاء. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T20:51+0000
2023-11-01T20:51+0000
2023-11-01T20:51+0000
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وجاء تأهل الفريقين بعد أن انتهت مباراة الإياب بين الأهلي المصري وصن داونز بالتعادل السلبي ليستفيد صن داونز من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل، حسبما ذكرت جريدة "الأخبار المسائي" المصرية.وتأهل نادي الوداد المغربي بعد أن تغلبه على نادي الترجي التونسي بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح في مباراة أُقيمت على ملعب حمادي العقربي ضمن منافسات إياب نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الترجي بهدف مقابل لا شيء، ليكون مجموع مبارتي الذهاب والإياب التعادل الإيجابي هدف لكل فريق.وجاءت النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي باسمها الجديدة بقرعة متوازنة بين الثمانية الأندية المشاركة، حيث جمعت بين نادي الوداد الرياضي المغربي مع نادي إنييمبا النيجيري، ونادي الترجي التونسي مع نادي تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، ونادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع نادي بترو أتلتيكو الأنجولي.وشارك ثمانية أندية في هذه البطولة الجديدة بإجمالي 14 مباراة حتى النهائي، وهذا يأتي كبديل للنسخة السابقة التي ضمت 24 نادياً وكانت تعرف باسم الدوري السوبر الأفريقي.وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن هذه البطولة الجديدة، التي ستعرف بدوري أفريقيا لكرة القدم "African Football League"، هي نتاج "شراكة" بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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رياضة, الأخبار, منوعات, أخبار كرة القدم
رياضة, الأخبار, منوعات, أخبار كرة القدم
الوداد وصن داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي
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تأهل كل من نادي صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي، اليوم الأربعاء.
وجاء تأهل الفريقين بعد أن انتهت مباراة الإياب بين الأهلي المصري وصن داونز بالتعادل السلبي ليستفيد صن داونز من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل، حسبما ذكرت جريدة
"الأخبار المسائي" المصرية.
وتأهل نادي الوداد المغربي بعد أن تغلبه على نادي الترجي التونسي بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح في مباراة أُقيمت على ملعب حمادي العقربي ضمن منافسات إياب نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الترجي بهدف مقابل لا شيء، ليكون مجموع مبارتي الذهاب والإياب التعادل الإيجابي هدف لكل فريق.
وجاءت النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي باسمها الجديدة بقرعة متوازنة بين الثمانية الأندية المشاركة، حيث جمعت بين نادي الوداد الرياضي المغربي مع نادي إنييمبا النيجيري، ونادي الترجي التونسي مع نادي تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، ونادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع نادي بترو أتلتيكو الأنجولي.
وشارك ثمانية أندية في هذه البطولة الجديدة بإجمالي 14 مباراة حتى النهائي، وهذا يأتي كبديل للنسخة السابقة التي ضمت 24 نادياً وكانت تعرف باسم الدوري السوبر الأفريقي.
وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن هذه البطولة الجديدة، التي ستعرف بدوري أفريقيا لكرة القدم "African Football League"، هي نتاج "شراكة" بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".