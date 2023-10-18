https://sputnikarabic.ae/20231018/الأهلي-المصري-يصدر-4-قرارات-دعما-للشعب-الفلسطيني-1082173005.html
الأهلي المصري يصدر 4 قرارات دعما للشعب الفلسطيني
الأهلي المصري يصدر 4 قرارات دعما للشعب الفلسطيني
أصدر النادي الأهلي المصري 4 قرارات تعبيرا من إدارته عن موقفه الداعم للقضية الفلسطيني ورفضا لمعاناة شعب غزة الذي يعيش تحت القصف المستمر والحصار منذ السابع من... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T18:09+0000
2023-10-18T18:09+0000
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ونشر النادي الأهلي المصري بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه إنه تم إصدار قرارات اليوم 18 أكتوبر جاءت كما يلي:وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن المساعدات الخاصة بها لا تزال عالقة على الحدود مع قطاع غزة منذ 4 أيام، مؤكدة أن هناك من يفقدون حياتهم بسبب تأخر وصولها.وعلق تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة، اليوم الأربعاء، على الأوضاع في قطاع غزة، قائلا إن "الوضع في غزة يخرج عن السيطرة، وهناك ضحايا يفقدون حياتهم مع كل ثانية بسبب تأخير في وصول المساعدات العالقة على الحدود".وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن "حصيلة مجزرة مستشفى المعمداني وصلت لـ471 قتيلا و314 مصابا، بينهم 28 مصابا حالتهم حرجة".وأضافت الوزارة أن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطّعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، ووصفتها بـ"المجزرة التي لا مثيل لها".ويتواصل التصعيد في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.
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رياضة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, نادي الأهلي, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الصحة العالمية
رياضة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, نادي الأهلي, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الصحة العالمية
الأهلي المصري يصدر 4 قرارات دعما للشعب الفلسطيني
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أصدر النادي الأهلي المصري 4 قرارات تعبيرا من إدارته عن موقفه الداعم للقضية الفلسطيني ورفضا لمعاناة شعب غزة الذي يعيش تحت القصف المستمر والحصار منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ونشر النادي الأهلي المصري
بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه إنه تم إصدار قرارات اليوم 18 أكتوبر جاءت كما يلي:
1.
إيقاف بث جميع المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وقناته التلفزيونية الليلة، تضامنًا مع شعب فلسطين، ورفضا للعدوان الإسرائيلي.
2.
دعوة أعضاء النادي في جميع فروعه الأربعة للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.
3.
ارتداء كل أفراد فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادا على أرواح شهداء فلسطين.
4.
تخصيص العائد المالي من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الأفريقي لكرة القدم، لصالح الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن المساعدات الخاصة بها لا تزال عالقة على الحدود مع قطاع غزة منذ 4 أيام، مؤكدة أن هناك من يفقدون حياتهم بسبب تأخر وصولها.
وعلق تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة، اليوم الأربعاء، على الأوضاع في قطاع غزة، قائلا إن "الوضع في غزة يخرج عن السيطرة، وهناك ضحايا يفقدون حياتهم مع كل ثانية بسبب تأخير في وصول المساعدات العالقة على الحدود".
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن "حصيلة مجزرة مستشفى المعمداني وصلت لـ471 قتيلا و314 مصابا، بينهم 28 مصابا حالتهم حرجة".
وأضافت الوزارة أن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطّعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، ووصفتها بـ"المجزرة
التي لا مثيل لها".
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.