https://sputnikarabic.ae/20231101/انطلاق-فعاليات-المؤتمر-الدولي-الأول-لإعادة-إعمار-مدينة-درنة-شرقي-ليبيا-صور-1082702853.html

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإعادة إعمار مدينة درنة شرقي ليبيا... صور

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإعادة إعمار مدينة درنة شرقي ليبيا... صور

بدأت اليوم الأربعاء، في مدينة درنة شرقي ليبيا، فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة إثر إعصار دانيال المدمر الذي ضرب البلاد في الـ10 من... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T15:18+0000

2023-11-01T15:18+0000

2023-11-01T15:18+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القائد العام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر كان في مقدمة الحضور.كما حضر أيضا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد وعدد كبير من المسؤولين، وممثلي الحكومات والبعثات الدبلوماسية وممثلي أكثر من 260 شركة، و400 مشارك من كافة دول العالم.ومن أبرز الدول المشاركة الصين، وروسيا، وأمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وغيرها من الدول التي شاركت من أجل المساهمة في إعادة الإعمار.ويهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات من أجل إعادة الإعمار.واستقبلت السلطات الليبية في شرقي البلاد، خلال اليومين الماضيين على أرض مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي رحلات جوية لوصول وفود من جميع دول العالم التي تشارك في ‏المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، والمناطق المتضررة في الجبل الأخضر شرقي ليبيا.يشار إلى أن فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة يستمر لمدة يومين في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مدينتي درنة وبنغازي.يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.

https://sputnikarabic.ae/20231009/تقارير-درنة-الليبية-مهددة-بتلوث-مياه-الشرب-بعد-إعصار-دانيال-1081818192.html

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