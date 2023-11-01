عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده خلال القتال في غزة ⁧
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/حاكم-سيفاستوبول-في-شبه-جزيرة-القرم-يعلن-حالة-التأهب-الجوي-1082683260.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم
إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجاييف، صباح اليوم الأربعاء، عن حالة التأهب الجوي في المدينة. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T04:08+0000
2023-11-01T04:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيفاستوبول
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047926141_0:60:1263:770_1920x0_80_0_0_3d620c26834684e32da78a43e3253baa.jpg
وقال رازفوجاييف، عبر قناة تليغرام: "تنبيه للجميع! حالة تأهب جوي!".وبدأت الإنذارات تدوي في المدينة في الساعة 6:47 صباحًا (بتوقيت موسكو).ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231024/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يصد-هجوما-أوكرانيا-في-سيفاستوبول--1082382601.html
سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047926141_80:0:1184:828_1920x0_80_0_0_063c575a0a7c73367c4069564bb805aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سيفاستوبول, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
سيفاستوبول, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم

04:08 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 04:11 GMT 01.11.2023)
© Photo / Sevastopol State Universityعلماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد.
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Photo / Sevastopol State University
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجاييف، صباح اليوم الأربعاء، عن حالة التأهب الجوي في المدينة.
وقال رازفوجاييف، عبر قناة تليغرام: "تنبيه للجميع! حالة تأهب جوي!".
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوما أوكرانيا في سيفاستوبول
24 أكتوبر, 01:16 GMT
وبدأت الإنذارات تدوي في المدينة في الساعة 6:47 صباحًا (بتوقيت موسكو).
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه صعوبة في اجتياز المقاومة.. صور وفيديوأمس, 22:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала