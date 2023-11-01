https://sputnikarabic.ae/20231101/حاكم-سيفاستوبول-في-شبه-جزيرة-القرم-يعلن-حالة-التأهب-الجوي-1082683260.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم
إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجاييف، صباح اليوم الأربعاء، عن حالة التأهب الجوي في المدينة. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T04:08+0000
2023-11-01T04:08+0000
2023-11-01T04:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيفاستوبول
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال رازفوجاييف، عبر قناة تليغرام: "تنبيه للجميع! حالة تأهب جوي!".وبدأت الإنذارات تدوي في المدينة في الساعة 6:47 صباحًا (بتوقيت موسكو).ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231024/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يصد-هجوما-أوكرانيا-في-سيفاستوبول--1082382601.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سيفاستوبول, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
سيفاستوبول, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم
04:08 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 04:11 GMT 01.11.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجاييف، صباح اليوم الأربعاء، عن حالة التأهب الجوي في المدينة.
وقال رازفوجاييف، عبر قناة تليغرام: "تنبيه للجميع! حالة تأهب جوي!".
وبدأت الإنذارات تدوي في المدينة في الساعة 6:47 صباحًا (بتوقيت موسكو).
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.