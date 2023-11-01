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حكومة الدبيبة تقر استثناءات في حصول مواطني تركيا ومصر على تأشيرات دخول إلى ليبيا
حكومة الدبيبة تقر استثناءات في حصول مواطني تركيا ومصر على تأشيرات دخول إلى ليبيا
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم الأربعاء، قرارا بإعفاء فئات من مواطني مصر وتركيا من التأشيرة لدخول البلاد. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T18:07+0000
2023-11-01T18:07+0000
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وقالت في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه: "أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قرارا بإعفاء بعض الفئات من مواطني مصر وتركيا، من شرط الحصول على التأشيرة للدخول إلى الأراضي الليبية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل".ويشمل هذا الإعفاء الأطفال دون سن 18، والرجال من سن الـ45 فما فوق، والنساء بجميع الفئات العمرية، وفق نص البيان.وكانت تركيا ومصر قد استثنتا في السنوات الماضية المواطنين الليبيين من الأطفال والنساء والرجال فوق سن الـ 45 عاما من الحصول على تأشيرات الدخول.
https://sputnikarabic.ae/20211220/وزير-ليبي-إعادة-الإعمار-تحتاج-مليون-عامل-مصري-1054369449.html
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أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم

حكومة الدبيبة تقر استثناءات في حصول مواطني تركيا ومصر على تأشيرات دخول إلى ليبيا

18:07 GMT 01.11.2023
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Yousef Murad
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أصدرت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم الأربعاء، قرارا بإعفاء فئات من مواطني مصر وتركيا من التأشيرة لدخول البلاد.
وقالت في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه: "أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قرارا بإعفاء بعض الفئات من مواطني مصر وتركيا، من شرط الحصول على التأشيرة للدخول إلى الأراضي الليبية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
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ويشمل هذا الإعفاء الأطفال دون سن 18، والرجال من سن الـ45 فما فوق، والنساء بجميع الفئات العمرية، وفق نص البيان.
وكانت تركيا ومصر قد استثنتا في السنوات الماضية المواطنين الليبيين من الأطفال والنساء والرجال فوق سن الـ 45 عاما من الحصول على تأشيرات الدخول.
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