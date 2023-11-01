https://sputnikarabic.ae/20231101/روسيا-إسرائيل-دولة-احتلال-ولا-حق-لها-بالدفاع-عن-نفسها-1082715381.html

روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها

روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال خلال كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للمنظمة العالمية بشأن فلسطين: "في البداية، من الضروري وقف إراقة الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها. وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".وشدد نيبينزيا على أن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال".وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، ووفقا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري، وكثف غاراته على كافة المحاور.

https://sputnikarabic.ae/20231101/روسيا-تدعو-الأطراف-المتحاربة-في-إسرائيل-وغزة-إلى-وقف-إراقة-الدماء-1082715006.html

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