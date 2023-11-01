https://sputnikarabic.ae/20231101/روسيا-تدعو-الأطراف-المتحاربة-في-إسرائيل-وغزة-إلى-وقف-إراقة-الدماء-1082715006.html
روسيا تدعو الأطراف المتحاربة في إسرائيل وغزة إلى وقف إراقة الدماء
روسيا تدعو الأطراف المتحاربة في إسرائيل وغزة إلى وقف إراقة الدماء
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تدعو الأطراف المتحاربة في إسرائيل وقطاع غزة إلى وقف إراقة الدماء وإعطاء الفرصة للوسطاء... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T22:33+0000
2023-11-01T22:33+0000
2023-11-01T22:33+0000
روسيا
سلاح روسيا
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والسماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن الرهائن".وأضاف: "عاجلاً أم آجلاً، سيتعين سلك هذا الطريق (إيجاد حل دبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت".وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، ووفقا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري، وكثف غاراته على كافة المحاور.
https://sputnikarabic.ae/20231028/لافروف-روسيا-ترسل-إشارات-لإسرائيل-بشأن-ضرورة-البحث-عن-حل-سلمي-في-غزة-1082553850.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
روسيا, سلاح روسيا, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
روسيا تدعو الأطراف المتحاربة في إسرائيل وغزة إلى وقف إراقة الدماء
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تدعو الأطراف المتحاربة في إسرائيل وقطاع غزة إلى وقف إراقة الدماء وإعطاء الفرصة للوسطاء للعمل على إيجاد حل دبلوماسي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال نيبينزيا في الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والسماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن الرهائن".
وأضاف: "عاجلاً أم آجلاً، سيتعين سلك هذا الطريق (إيجاد حل دبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت".
وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية
، ووفقا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري، وكثف غاراته على كافة المحاور.