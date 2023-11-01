عربي
https://sputnikarabic.ae/20231101/روسيا-تدعو-الأطراف-المتحاربة-في-إسرائيل-وغزة-إلى-وقف-إراقة-الدماء-1082715006.html
روسيا تدعو الأطراف المتحاربة في إسرائيل وغزة إلى وقف إراقة الدماء
روسيا تدعو الأطراف المتحاربة في إسرائيل وغزة إلى وقف إراقة الدماء
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تدعو الأطراف المتحاربة في إسرائيل وقطاع غزة إلى وقف إراقة الدماء وإعطاء الفرصة للوسطاء... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T22:33+0000
2023-11-01T22:33+0000
روسيا
سلاح روسيا
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103157/09/1031570969_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_c1638096fc2452780d871b4f28ba6f76.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والسماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن الرهائن".وأضاف: "عاجلاً أم آجلاً، سيتعين سلك هذا الطريق (إيجاد حل دبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت".وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، ووفقا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري، وكثف غاراته على كافة المحاور.
https://sputnikarabic.ae/20231028/لافروف-روسيا-ترسل-إشارات-لإسرائيل-بشأن-ضرورة-البحث-عن-حل-سلمي-في-غزة-1082553850.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103157/09/1031570969_0:0:2556:1917_1920x0_80_0_0_30769c5af26f89c54b57d0a926fc7d3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
روسيا, سلاح روسيا, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

روسيا تدعو الأطراف المتحاربة في إسرائيل وغزة إلى وقف إراقة الدماء

22:33 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصور مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Nancy Sisil
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تدعو الأطراف المتحاربة في إسرائيل وقطاع غزة إلى وقف إراقة الدماء وإعطاء الفرصة للوسطاء للعمل على إيجاد حل دبلوماسي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والسماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن الرهائن".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
لافروف: روسيا ترسل إشارات لإسرائيل بشأن ضرورة البحث عن حل سلمي في غزة
28 أكتوبر, 09:05 GMT
وأضاف: "عاجلاً أم آجلاً، سيتعين سلك هذا الطريق (إيجاد حل دبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت".
وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، ووفقا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري، وكثف غاراته على كافة المحاور.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديو13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала