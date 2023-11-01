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https://sputnikarabic.ae/20231101/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-شبه-جزيرة-تيمور-في-إندونيسيا-1082714887.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T22:26+0000
2023-11-01T22:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بأن الزلزال وقع في جزيرة تيمور الساعة 21:04 بالتوقيت العالمي (00:04 بتوقيت موسكو) على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوبانغ التي يبلغ عدد سكانها 282 ألف نسمة، وبعمق 28 كيلومترًا.ولم ترد أية أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار في الممتلكات.وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.
https://sputnikarabic.ae/20230917/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-شرقي-إندونيسيا-1081109074.html
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أخبار إندونيسيا, العالم, زلزال, تيمور الشرقية
أخبار إندونيسيا, العالم, زلزال, تيمور الشرقية

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا

22:26 GMT 01.11.2023
© AP Photo / Andi Huseinتداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Andi Husein
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ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بأن الزلزال وقع في جزيرة تيمور الساعة 21:04 بالتوقيت العالمي (00:04 بتوقيت موسكو) على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوبانغ التي يبلغ عدد سكانها 282 ألف نسمة، وبعمق 28 كيلومترًا.
تداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
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ولم ترد أية أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار في الممتلكات.
وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.
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