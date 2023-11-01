https://sputnikarabic.ae/20231101/كاف-يعلن-أسماء-30-مرشحا-لجائزة-أفضل-لاعب-في-أفريقيا-لعام-2023-1082703603.html
"كاف" يعلن أسماء 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023
"كاف" يعلن أسماء 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين الـ30 لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T15:34+0000
2023-11-01T15:34+0000
2023-11-01T15:34+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
أفريقيا
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وحسب بيان "كاف"، تضم القائمة 14 لاعبا عربيا.من مصر ينافس على الجائزة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى ثلاثي الأهلي المصري، محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومحمود عبد المنعم "كهربا".وينافس المغرب على الجائزة بـ7 لاعبين، وهم أشرف حكيمي وعز الدين أوناحي وسفيان أمرابط وياسين بونو ويوسف النصيري وحكيم زياش ويحيى جبران.بينما يوجد الثنائي الجزائري رياض محرز ورامي بن سبعيني ومن تونس محمد علي بن رمضان ضمن المرشحين.كما ضمت القائمة أيضا وجوها أفريقية معتادة في القائمة، مثل السنغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور أوسيمين والكاميروني فينسينت أبو بكر.يذكر أن محمد صلاح توج بالجائزة في 2017 و2018، بينما فاز بها السنغالي ساديو ماني في 2019 و2022.ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "كاف" بالمغرب يوم 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20231031/رسميا-رئيس-فيفا-يعلن-إقامة-كأس-العالم-2034-في-السعودية-1082680518.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار كرة القدم, أفريقيا, اللاعب محمد صلاح, رياض محرز , الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, أفريقيا, اللاعب محمد صلاح, رياض محرز , الأخبار
"كاف" يعلن أسماء 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين الـ30 لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023.
وحسب بيان "كاف"، تضم القائمة 14 لاعبا عربيا.
من مصر ينافس على الجائزة محمد صلاح
نجم ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى ثلاثي الأهلي المصري، محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومحمود عبد المنعم "كهربا".
وينافس المغرب على الجائزة بـ7 لاعبين، وهم أشرف حكيمي وعز الدين أوناحي وسفيان أمرابط وياسين بونو ويوسف النصيري وحكيم زياش ويحيى جبران.
بينما يوجد الثنائي الجزائري رياض محرز
ورامي بن سبعيني ومن تونس محمد علي بن رمضان ضمن المرشحين.
كما ضمت القائمة أيضا وجوها أفريقية معتادة في القائمة، مثل السنغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور أوسيمين والكاميروني فينسينت أبو بكر.
يذكر أن محمد صلاح توج بالجائزة في 2017 و2018، بينما فاز بها السنغالي ساديو ماني في 2019 و2022.
ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "كاف
" بالمغرب يوم 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.