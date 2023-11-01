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https://sputnikarabic.ae/20231101/مركز-التصدير-الروسي-الشركات-ستعرض-منتجاتها-في-دبي-في-معرض-ويتكس-ودبي-للطاقة-الشمسية-1082687278.html
مركز التصدير الروسي: الشركات ستعرض منتجاتها في دبي في معرض ويتكس ودبي للطاقة الشمسية
مركز التصدير الروسي: الشركات ستعرض منتجاتها في دبي في معرض ويتكس ودبي للطاقة الشمسية
صرح مركز التصدير الروسي، أن الشركات الروسية ستعرض منتجاتها في المعرض الوطني "صنع في روسيا" في المعرض الدولي 25 ويتكس ودبي للطاقة الشمسية 2023 وستشارك في... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T08:45+0000
2023-11-01T08:45+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
العالم
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وجاء في البيان: "ستتوجه 14 شركة روسية إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة لحضور المعرض الدولي 25 ويتكس ودبي للطاقة الشمسية 2023، الذي سيعقد في الفترة من 15 - 17 نوفمبر".وبحسب البيان، سيتم تقديم التقنيات والحلول الهندسية المتقدمة في مجال معالجة المياه وبناء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتوليد وتوريد مصادر جديدة للكهرباء تحت العلامة التجارية"صنع في روسيا".ستشارك الشركات في المعرض بدعم من مركز التصدير الروسي. يمكنك معرفة المزيد عن شروط المشاركة في المعارض الأجنبية في إطار المعرض الوطني "صنع في روسيا" على منصة "تصديري".
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم

مركز التصدير الروسي: الشركات ستعرض منتجاتها في دبي في معرض ويتكس ودبي للطاقة الشمسية

08:45 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikovمركز التصدير الروسي
مركز التصدير الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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صرح مركز التصدير الروسي، أن الشركات الروسية ستعرض منتجاتها في المعرض الوطني "صنع في روسيا" في المعرض الدولي 25 ويتكس ودبي للطاقة الشمسية 2023 وستشارك في مفاوضات الأعمال المستهدفة للمفاوضات التجارية مع الشركاء الأجانب المحتملين.
وجاء في البيان: "ستتوجه 14 شركة روسية إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة لحضور المعرض الدولي 25 ويتكس ودبي للطاقة الشمسية 2023، الذي سيعقد في الفترة من 15 - 17 نوفمبر".
وبحسب البيان، سيتم تقديم التقنيات والحلول الهندسية المتقدمة في مجال معالجة المياه وبناء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتوليد وتوريد مصادر جديدة للكهرباء تحت العلامة التجارية"صنع في روسيا".
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ستشارك الشركات في المعرض بدعم من مركز التصدير الروسي. يمكنك معرفة المزيد عن شروط المشاركة في المعارض الأجنبية في إطار المعرض الوطني "صنع في روسيا" على منصة "تصديري".
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