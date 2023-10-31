https://sputnikarabic.ae/20231031/تكاثر-البشر-في-الفضاء-ودراسات-الوعي-الذاتي-في-الدجاج-وأدلة-نمو-قارة-غوندوانا-العظمى-1082671321.html
تكاثر البشر في الفضاء ودراسات الوعي الذاتي في الدجاج وأدلة نمو قارة غوندوانا العظمى
تكاثر البشر في الفضاء ودراسات الوعي الذاتي في الدجاج وأدلة نمو قارة غوندوانا العظمى
للمرة الأولى تنمو أجنة الفئران في محطة الفضاء الدولية وتتطور بشكل طبيعي، مما يشير إلى أنه من الممكن أن يتكاثر البشر في الفضاء. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T16:01+0000
2023-10-31T16:01+0000
2023-10-31T16:01+0000
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الفضاء
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تكاثر البشر في الفضاء ودراسات الوعي الذاتي في الدجاج وأدلة نمو قارة غوندوانا العظمى
تكاثر البشر في الفضاء ودراسات الوعي الذاتي في الدجاج وأدلة نمو قارة غوندوانا العظمى
تقدم الشمبانزي الجدة أدلة على تطور انقطاع الطمث لدى البشر... يوفر الماس فائق العمق نافذة على نمو القارة العظمى... الدجاج، أصبح الآن في طليعة الدراسات حول الوعي الذاتي.نص الحلقة:- يحوي الألماس دليلاً على وجود صخور الوشاح التي ساعدت على تعويم وتنمية قارة غوندوانا العملاقة القديمة من الأسفل، وفقًا لبحث جديد. وتظهر النتائج أن الماس فائق العمق يمكن أن يوفر نافذة عبر المكان والزمان في عملية نمو وتشكل القارة العملاقة.فلمليارات السنين، تم تمزيق كتل اليابسة على الأرض مرات عدة بواسطة الصفائح التكتونية، وتشكلت بشكل دوري قارات عملاقة وهائلة. وتنتج عملية التكوين هذه عن الحمل الحراري الواسع النطاق لوشاح الكوكب.تشير ورقة بحثية جديدة إلى أنه يجب الآن إضافة الشمبانزي إلى القائمة، وتقدم أدلة حول الضرورات التطورية وراء انقطاع الطمث لدى النساء.- أجنة الفئران تنمو في الفضاء لأول مرة. قالت مجموعة من العلماء إن أجنة الفئران نمت في محطة الفضاء الدولية وتطورت بشكل طبيعي في الدراسة الأولى، مما يشير إلى أنه من الممكن أن يتكاثر البشر في الفضاء.وأرسل الباحثون، أجنة فئران مجمدة على متن صاروخ إلى محطة الفضاء الدولية. وقام رواد الفضاء بإذابة الأجنة في مراحلها المبكرة باستخدام جهاز خاص مصمم لهذا الغرض وقاموا بتنميتها في المحطة لمدة أربعة أيام.وقال الباحثون إن التجربة أظهرت بوضوح أن الجاذبية ليس لها تأثير كبير.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, الفضاء, аудио
مرايا العلوم, الفضاء, аудио
تكاثر البشر في الفضاء ودراسات الوعي الذاتي في الدجاج وأدلة نمو قارة غوندوانا العظمى
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للمرة الأولى تنمو أجنة الفئران في محطة الفضاء الدولية وتتطور بشكل طبيعي، مما يشير إلى أنه من الممكن أن يتكاثر البشر في الفضاء.
تقدم الشمبانزي الجدة أدلة على تطور انقطاع الطمث لدى البشر... يوفر الماس فائق العمق نافذة على نمو القارة العظمى... الدجاج، أصبح الآن في طليعة الدراسات حول الوعي الذاتي.
- هل تتعرف الديوك على انعكاسها؟ استكشاف الوعي الذاتي... الدجاج، الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه بسيط التفكير، أصبح الآن في طليعة الدراسات حول الوعي الذاتي. لاحظ الباحثون أن الديوك من المحتمل أن تتعرف على نفسها في المرايا. وهو مؤشر محتمل للوعي الذاتي.
- يحوي الألماس دليلاً على وجود صخور الوشاح التي ساعدت على تعويم وتنمية قارة غوندوانا العملاقة القديمة من الأسفل، وفقًا لبحث جديد. وتظهر النتائج أن الماس فائق العمق يمكن أن يوفر نافذة عبر المكان والزمان في عملية نمو وتشكل القارة العملاقة.
فلمليارات السنين، تم تمزيق كتل اليابسة على الأرض مرات عدة بواسطة الصفائح التكتونية، وتشكلت بشكل دوري قارات عملاقة وهائلة. وتنتج عملية التكوين هذه عن الحمل الحراري الواسع النطاق لوشاح الكوكب.
- البشر وبعض الحيتان هم النوع الوحيد المعروف الذي تعيش فيه الإناث لفترة طويلة بعد أن تتوقف عن القدرة على التكاثر.
تشير ورقة بحثية جديدة إلى أنه يجب الآن إضافة الشمبانزي
إلى القائمة، وتقدم أدلة حول الضرورات التطورية وراء انقطاع الطمث لدى النساء.
فالغالبية العظمى من إناث الثدييات تنتج ذرية حتى نهاية حياتها، لكن البشر يعانون من انخفاض في الهرمونات الإنجابية والتوقف الدائم لوظيفة المبيض في سن الخمسين تقريبًا.
- أجنة الفئران تنمو في الفضاء لأول مرة. قالت مجموعة من العلماء إن أجنة الفئران نمت في محطة الفضاء الدولية وتطورت بشكل طبيعي في الدراسة الأولى، مما يشير إلى أنه من الممكن أن يتكاثر البشر
في الفضاء.
وأرسل الباحثون، أجنة فئران مجمدة على متن صاروخ إلى محطة الفضاء الدولية. وقام رواد الفضاء بإذابة الأجنة في مراحلها المبكرة باستخدام جهاز خاص مصمم لهذا الغرض وقاموا بتنميتها في المحطة لمدة أربعة أيام.
وقال الباحثون إن التجربة أظهرت بوضوح أن الجاذبية ليس لها تأثير كبير.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد