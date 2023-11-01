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https://sputnikarabic.ae/20231101/مينسك-يوجد-نحو--120-ألف-جندي-أوكراني-متمركزين-بالقرب-من-بيلاروسيا-1082705413.html
مينسك: يوجد نحو 120 ألف جندي أوكراني متمركزين بالقرب من بيلاروسيا
مينسك: يوجد نحو 120 ألف جندي أوكراني متمركزين بالقرب من بيلاروسيا
أعلن رئيس لجنة حدود الدولة البيلاروسية، كونستانتين مولوستوف، أن كييف حشدت نحو 120 ألف عسكري في اتجاه بيلاروسيا. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T16:36+0000
2023-11-01T16:36+0000
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وقال مولوستوف متحدثا في برلمان بيلاروسيا: "قوات ووسائل الجانب الأوكراني في حالة الأحكام العرفية. وتتمركز مجموعة "الشمال" الأوكرانية، التي يصل عددها نحو 120 ألف عسكري بالقرب من بيلاروسيا، منهم 17 ألف شخص يشاركون في مصالح تعزيز حماية الحدود".وشدد أن الجانب الأوكراني يواصل ارتكاب استفزازات طفيفة.وأضاف مولوستوف: "لقد قمنا بزيادة كثافة أمن حدود الدولة في الاتجاه الأوكراني، وعززنا جميع أنواع المعلومات الاستخبارية. نحن نتخذ التدابير المناسبة".وأشار مولوستوف إلى أن عبور الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا، أمر مستحيل حاليا، ولكن يتم توفير ممر خاص للمواقف غير القياسية.
https://sputnikarabic.ae/20231101/مستشار-رئيس-أوكرانيا-الأسبق-يحذر-من-كارثة-بسبب-زيلينسكي--1082699455.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

مينسك: يوجد نحو 120 ألف جندي أوكراني متمركزين بالقرب من بيلاروسيا

16:36 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلن رئيس لجنة حدود الدولة البيلاروسية، كونستانتين مولوستوف، أن كييف حشدت نحو 120 ألف عسكري في اتجاه بيلاروسيا.
وقال مولوستوف متحدثا في برلمان بيلاروسيا: "قوات ووسائل الجانب الأوكراني في حالة الأحكام العرفية. وتتمركز مجموعة "الشمال" الأوكرانية، التي يصل عددها نحو 120 ألف عسكري بالقرب من بيلاروسيا، منهم 17 ألف شخص يشاركون في مصالح تعزيز حماية الحدود".

ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني يستقطب أيضا تشكيلات تطوعية لتنفيذ مهام بالقرب من حدود بيلاروسيا.

وشدد أن الجانب الأوكراني يواصل ارتكاب استفزازات طفيفة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
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وأضاف مولوستوف: "لقد قمنا بزيادة كثافة أمن حدود الدولة في الاتجاه الأوكراني، وعززنا جميع أنواع المعلومات الاستخبارية. نحن نتخذ التدابير المناسبة".
وأشار مولوستوف إلى أن عبور الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا، أمر مستحيل حاليا، ولكن يتم توفير ممر خاص للمواقف غير القياسية.
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