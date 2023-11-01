https://sputnikarabic.ae/20231101/نائب-رئيس-البرلمان-الإيراني-لسبوتنيك-طهران-تؤيد-في-الوقت-الحالي-مقترح-وقف-إطلاق-النار-بغزة-1082688297.html
نائب رئيس البرلمان الإيراني لسبوتنيك: طهران تؤيد في الوقت الحالي مقترح وقف إطلاق النار بغزة
نائب رئيس البرلمان الإيراني لسبوتنيك: طهران تؤيد في الوقت الحالي مقترح وقف إطلاق النار بغزة
صرح نائب رئيس البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، اليوم الأربعاء، أن طهران تؤيد مقترح وقف إطلاق النار في غزة في الوقت الحالي، في حال تم التوصل إليه، رغم أنه... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T09:46+0000
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وقال ذو النور في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وقف إطلاق النار ليس الحل النهائي لمشاكل أهل غزة، لكن في الوقت الحالي نحن نؤيد وقف إطلاق النار".وأكد أن "طوفان الأقصى عملية قامت بها حماس بنسبة 100%، وأي مساعدة معنوية نستطيع تقديمها نحن مستعدون".وأشار إلى أن "التقارير بشأن استخدام حماس صواريخ إيرانية ليست صحيحة، ولا سبيل لإيصال تلك الصواريخ إلى حماس".وبالحديث عن الهجمات على القواعد الأمريكية، قال: "الهجمات على عين الأسد وغيرها من القواعد الأميركية في العراق، حق مشروع للعراقيين ويجب أن يغادر الأميركيون العراق حتى لا يتعرضوا للاستهداف".وأضاف: "لقد أقر البرلمان العراقي المنبثق من الشعب العراقي قانون خروج القوات الأميركية من العراق، والأميركيون حاليا في العراق مغتصبون ومعتدون، ومن يدخل منزلك عليك أن تدافع عن نفسك وتهاجم المعتدي وأمريكا معتدية".
https://sputnikarabic.ae/20231101/خامنئي-يدعو-إلى-إغلاق-طريق-النفط-والغذاء-عن-إسرائيل-1082688108.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار ايران اليوم, العالم
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نائب رئيس البرلمان الإيراني لسبوتنيك: طهران تؤيد في الوقت الحالي مقترح وقف إطلاق النار بغزة
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صرح نائب رئيس البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، اليوم الأربعاء، أن طهران تؤيد مقترح وقف إطلاق النار في غزة في الوقت الحالي، في حال تم التوصل إليه، رغم أنه "ليس الحل النهائي لمشاكل أهل غزة".
وقال ذو النور في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وقف إطلاق النار ليس الحل النهائي لمشاكل أهل غزة، لكن في الوقت الحالي نحن نؤيد وقف إطلاق النار".
وأكد أن "طوفان الأقصى عملية قامت بها حماس بنسبة 100%، وأي مساعدة معنوية نستطيع تقديمها نحن مستعدون".
وأشار إلى أن "التقارير بشأن استخدام حماس صواريخ إيرانية ليست صحيحة، ولا سبيل لإيصال تلك الصواريخ إلى حماس".
وبالحديث عن الهجمات على القواعد الأمريكية، قال: "الهجمات على عين الأسد وغيرها من القواعد الأميركية في العراق، حق مشروع للعراقيين ويجب أن يغادر الأميركيون العراق حتى لا يتعرضوا للاستهداف".
وأضاف: "لقد أقر البرلمان العراقي المنبثق من الشعب العراقي قانون خروج القوات الأميركية من العراق، والأميركيون حاليا في العراق مغتصبون ومعتدون، ومن يدخل منزلك عليك أن تدافع عن نفسك وتهاجم المعتدي وأمريكا معتدية".