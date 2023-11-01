https://sputnikarabic.ae/20231101/خامنئي-يدعو-إلى-إغلاق-طريق-النفط-والغذاء-عن-إسرائيل-1082688108.html
خامنئي يدعو إلى إغلاق طريق النفط والغذاء عن إسرائيل
خامنئي يدعو إلى إغلاق طريق النفط والغذاء عن إسرائيل
أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "ميدان المعركة ليس بين قطاع غزة وإسرائيل، بل إنه بين الحق والباطل"، بحسب قوله. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T09:39+0000
2023-11-01T09:39+0000
2023-11-01T09:39+0000
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وقال خامنئي، في كلمة له، إنه "على العالم الإسلامي أن لا ينسى أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا، هم من يقفون ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة"، مضيفا أنه "من وقاحة الغربيين اتهام المقاتلين الفلسطينيين بالإرهاب".وأكد على "ضرورة أن يتوقف القصف على غزة فورا وإغلاق طريق النفط والغذاء عن الكيان الصهيوني"، قائلا: "الضربة التي تلقاها الكيان الصهيوني لا يمكن ترميمها"، على حد قوله.و أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي سفاري، يوم أمس الثلاثاء، أن "وزارة الخارجية الإيرانية، ستنشر قريبا، قائمة البضائع المحظور استيرادها إلى البلاد، لارتباطها بشركات إسرائيلية".ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، عن سفاري، قوله: "القائمة النهائية للسلع المرتبطة بالشركات الإسرائيلية، سيتم إرسالها إلى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، بحلول الأسبوع المقبل، على أنه بعد إرسال هذه القائمة، ستفرض الوزارة حظرا على طلب تلك البضائع".وأضاف سفاري أنه "بموجب القانون الإيراني، فإن التجارة وممارسة الأعمال التجارية مع إسرائيل، وكذلك استيراد منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل إلى البلاد، محظورة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبرالماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
خامنئي يدعو إلى إغلاق طريق النفط والغذاء عن إسرائيل
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أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "ميدان المعركة ليس بين قطاع غزة وإسرائيل، بل إنه بين الحق والباطل"، بحسب قوله.
وقال خامنئي، في كلمة له، إنه "على العالم الإسلامي أن لا ينسى أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا، هم من يقفون ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة"، مضيفا أنه "من وقاحة الغربيين اتهام المقاتلين الفلسطينيين بالإرهاب".
وأكد على "ضرورة أن يتوقف القصف على غزة فورا وإغلاق طريق النفط والغذاء عن الكيان الصهيوني"، قائلا: "الضربة التي تلقاها الكيان الصهيوني لا يمكن ترميمها"، على حد قوله.
و أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي سفاري، يوم أمس الثلاثاء، أن "وزارة الخارجية الإيرانية، ستنشر قريبا، قائمة البضائع المحظور استيرادها إلى البلاد، لارتباطها بشركات إسرائيلية
".
ونقلت وكالة
الأنباء الإيرانية "مهر"، عن سفاري، قوله: "القائمة النهائية للسلع المرتبطة بالشركات الإسرائيلية، سيتم إرسالها إلى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، بحلول الأسبوع المقبل، على أنه بعد إرسال هذه القائمة، ستفرض الوزارة حظرا على طلب تلك البضائع".
وأضاف سفاري أنه "بموجب القانون الإيراني، فإن التجارة وممارسة الأعمال التجارية مع إسرائيل، وكذلك استيراد منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل إلى البلاد، محظورة".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس"
بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبرالماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.