عربي
https://sputnikarabic.ae/20231101/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الحرب-على-غزة-لن-تكون-قصيرة-أو-سهلة-1082708449.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على غزة لن تكون قصيرة أو سهلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على غزة لن تكون قصيرة أو سهلة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة لن تكون سهلة أو قصيرة. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T18:26+0000
2023-11-01T18:26+0000
الأخبار
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082680008_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_fcf1ba947adc611937c36fd02a36f24e.jpg
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غالانت، أن الحرب الإسرائيلية لن تكون سهلة أو بسيطة كما لن تكون قصيرة، ملمحا إلى استمرار الحرب على غزة دون توقف.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى بين صفوفه في قطاع غزة، إلى 16 قتيلا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذكر في بيان له، أنه "سقط 5 جنود إسرائيليين آخرين خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قبل وقت قليل، ليرتفع العدد إلى 15، خلال 24 ساعة فقط".ونشر البيان العسكري قائمة بأسماء الجنود الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، حيث أكد ارتفاع هذا العدد إلى 327 جنديا منذ بداية الحرب، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/إعلام-قائد-عسكري-إسرائيلي-يؤكد-وجود-قواته-على-أطراف-مدينة-غزة-1082704414.html
https://sputnikarabic.ae/20231101/في-ظل-الحرب-على-غزة-وزير-المالية-الإسرائيلي-سنعتمد-ميزانية-جديدة-لـ-2024-وعلينا-تغيير-الأولويات-1082708229.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082680008_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_6411f45cbe7329945984db14b2aa40a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم

وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على غزة لن تكون قصيرة أو سهلة

18:26 GMT 01.11.2023
© Sputnikالهجوم الإسرائيلي على غزة
الهجوم الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة لن تكون سهلة أو قصيرة.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غالانت، أن الحرب الإسرائيلية لن تكون سهلة أو بسيطة كما لن تكون قصيرة، ملمحا إلى استمرار الحرب على غزة دون توقف.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى بين صفوفه في قطاع غزة، إلى 16 قتيلا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذكر في بيان له، أنه "سقط 5 جنود إسرائيليين آخرين خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قبل وقت قليل، ليرتفع العدد إلى 15، خلال 24 ساعة فقط".
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
إعلام: قائد عسكري إسرائيلي يؤكد وجود قواته على أطراف مدينة غزة
16:00 GMT
ونشر البيان العسكري قائمة بأسماء الجنود الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، حيث أكد ارتفاع هذا العدد إلى 327 جنديا منذ بداية الحرب، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
في ظل الحرب على غزة.. وزير المالية الإسرائيلي: سنعتمد ميزانية جديدة لـ 2024 وعلينا تغيير الأولويات
18:11 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديو13:02 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала