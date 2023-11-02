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https://sputnikarabic.ae/20231102/أطباء-بلا-حدود-أكثر-من-20-ألف-شخص-مصاب-ما-زالوا-عالقين-في-قطاع-غزة-1082719011.html
أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف شخص مصاب ما زالوا عالقين في قطاع غزة
أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف شخص مصاب ما زالوا عالقين في قطاع غزة
أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، أمس الأربعاء، أن أكثر من 20 ألف شخص مصاب ما زالوا عالقين في قطاع غزة، على الرغم من عمليات الإجلاء الأولية لحملة الجوازات الأجنبية... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T05:34+0000
2023-11-02T05:35+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت المنظمة، في بيان: "ما يزال هناك أكثر من 20 ألف شخص مصاب في غزة يعانون من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب الحصار".وأشارت المنظمة إلى إن 22 من موظفيها الدوليين في غزة كانوا من بين المصابين إصابة خطيرة الذين تم إجلائهم من قطاع غزة عبر معبر رفح.وأضاف البيان أن الموظفين الفلسطينيين لديها ما زالوا يقدمون الرعاية في القطاع وأن فريقًا دوليًا آخر ينتظر دخول القطاع لاستبدال الذين غادروا "فور سماح الوضع".وطالبت المنظمة بإجلاء عدد أكبر من الأشخاص، وكذلك بوقف لإطلاق النار والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الحيوية.وقال البيان: ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.
https://sputnikarabic.ae/20231101/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-ضحايا-مجرزتي-جباليا-الأولى-والثانية-195-قتيلا-1082715619.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف شخص مصاب ما زالوا عالقين في قطاع غزة

05:34 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 05:35 GMT 02.11.2023)
© Sputnikأطباء غزة يجرون الجراحات في ممرات غير مجهزة "تحت القصف"
أطباء غزة يجرون الجراحات في ممرات غير مجهزة تحت القصف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik
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أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، أمس الأربعاء، أن أكثر من 20 ألف شخص مصاب ما زالوا عالقين في قطاع غزة، على الرغم من عمليات الإجلاء الأولية لحملة الجوازات الأجنبية والفلسطينيين المصابين إصابة خطيرة عبر الحدود إلى مصر.
وقالت المنظمة، في بيان: "ما يزال هناك أكثر من 20 ألف شخص مصاب في غزة يعانون من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب الحصار".
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ضحايا مجرزتي جباليا الأولى والثانية 195 قتيلا
أمس, 23:21 GMT
وأشارت المنظمة إلى إن 22 من موظفيها الدوليين في غزة كانوا من بين المصابين إصابة خطيرة الذين تم إجلائهم من قطاع غزة عبر معبر رفح.
وأضاف البيان أن الموظفين الفلسطينيين لديها ما زالوا يقدمون الرعاية في القطاع وأن فريقًا دوليًا آخر ينتظر دخول القطاع لاستبدال الذين غادروا "فور سماح الوضع".
وطالبت المنظمة بإجلاء عدد أكبر من الأشخاص، وكذلك بوقف لإطلاق النار والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الحيوية.
وقال البيان:
"على الذين يرغبون في مغادرة غزة أن يُسمح لهم بذلك دون تأخير. يجب أن يكون لديهم أيضًا الحق في العودة".
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.
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