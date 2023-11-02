https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الأمريكي-يعلن-عن-دخول-مدمرة-أمريكية-وفرقاطة-كندية-مضيق-تايوان-1082717753.html
الجيش الأمريكي يعلن عن دخول مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية مضيق تايوان
الجيش الأمريكي يعلن عن دخول مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية مضيق تايوان
أعلن الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، عن دخول مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية مضيق تايوان، أمس الأربعاء، الأول من نوفمبر/ تشرين الجاري. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T03:22+0000
2023-11-02T03:22+0000
2023-11-02T03:24+0000
الجيش الأمريكي
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102043/68/1020436809_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_7910078b3776242fbabb71e31a5361d2.jpg
وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، في بيان، إن مدمرة الولايات المتحدة "يو إس إس رافائيل بيرالتا" وفرقاطة البحرية الملكية الكندية "إتش إم سي إس أوتاوا" قد عبرتا مضيق تايوان في الأول من نوفمبر.وأشار البيان إلى أن "العبور هو إجراء روتيني عبر المياه التي تنطبق فيها حريات الملاحة والطيران وفقًا للقانون الدولي، ويظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بتحقيق منطقة الهندي-الهادئ واسعة ومفتوحة".وقال البيان: "عبرت السفن عبر ممر في المضيق يتجاوز البحر الإقليمي لأي دولة ساحلية. كان العبور عاديًا، ولم يثير أي استفزاز، وكان متسقًا مع القانون الدولي".وتابع البيان: "يمثل التعاون (بين الولايات المتحدة وكندا) جوهر نهجنا لتحقيق منطقة آمنة ومزدهرة حيث يمكن لطائرات وسفن جميع الدول الطيران والإبحار والتشغيل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها من الصين.
https://sputnikarabic.ae/20220226/مدمرة-أمريكية-تبحر-عبر-مضيق-تايوان-1059178079.html
أخبار تايوان
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102043/68/1020436809_49:0:2000:1463_1920x0_80_0_0_3073766a17306a48c4ac30db6a4ee33e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الأمريكي, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, الصين
الجيش الأمريكي, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, الصين
الجيش الأمريكي يعلن عن دخول مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية مضيق تايوان
03:22 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 03:24 GMT 02.11.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، عن دخول مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية مضيق تايوان، أمس الأربعاء، الأول من نوفمبر/ تشرين الجاري.
وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، في بيان
، إن مدمرة الولايات المتحدة "يو إس إس رافائيل بيرالتا" وفرقاطة البحرية الملكية الكندية "إتش إم سي إس أوتاوا" قد عبرتا مضيق تايوان في الأول من نوفمبر.
26 فبراير 2022, 08:42 GMT
وأشار البيان إلى أن "العبور هو إجراء روتيني عبر المياه التي تنطبق فيها حريات الملاحة والطيران وفقًا للقانون الدولي، ويظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بتحقيق منطقة الهندي-الهادئ واسعة ومفتوحة".
وقال البيان: "عبرت السفن عبر ممر في المضيق يتجاوز البحر الإقليمي لأي دولة ساحلية. كان العبور عاديًا، ولم يثير أي استفزاز، وكان متسقًا مع القانون الدولي".
وتابع البيان: "يمثل التعاون (بين الولايات المتحدة وكندا) جوهر نهجنا لتحقيق منطقة آمنة ومزدهرة حيث يمكن لطائرات وسفن جميع الدول الطيران والإبحار والتشغيل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".
وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.
وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه
في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها من الصين.