https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-إسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1082722976.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل إسرائيلي في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل إسرائيلي في الضفة الغربية
لقي إسرائيلي مصرعه في عملية إطلاق نار استهدفت سيارته قرب بلدة بيت ليد في طولكرم في الضفة الغربية، التي تشهد مواجهات بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T09:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في منشور لإذاعة الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "هجوم قرب بلدة بيت ليد... انقلاب سيارة بعد إطلاق النار باتجاهها ومقتل سائقها".وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أغلق المنطقة، التي وقع بها الهجوم وبدأت قواته بمطاردة فلسطينيين يشتبه بأنهم نفذوا الهجوم، بحسب قوله.وفي الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجوما جويا مكثفا على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 132 قتيلا.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت عملية "طوفان الأقصى" لمواجهة ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، وشملت قتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، التي شملت قصفا عنيفا على قطاع غزة راح ضحيته نحو 9 آلاف قتيل ونحو 23 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231102/أطباء-بلا-حدود-أكثر-من-20-ألف-شخص-مصاب-ما-زالوا-عالقين-في-قطاع-غزة-1082719011.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل إسرائيلي في الضفة الغربية
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لقي إسرائيلي مصرعه في عملية إطلاق نار استهدفت سيارته قرب بلدة بيت ليد في طولكرم في الضفة الغربية، التي تشهد مواجهات بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين.
القاهرة - سبوتنيك
. وجاء في منشور لإذاعة الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "هجوم قرب بلدة بيت ليد... انقلاب سيارة بعد إطلاق النار باتجاهها ومقتل سائقها".
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أغلق المنطقة، التي وقع بها الهجوم وبدأت قواته بمطاردة فلسطينيين
يشتبه بأنهم نفذوا الهجوم، بحسب قوله.
وفي الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجوما جويا مكثفا على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 132 قتيلا.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت عملية "طوفان الأقصى
" لمواجهة ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، وشملت قتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، التي شملت قصفا عنيفا على قطاع غزة راح ضحيته نحو 9 آلاف قتيل ونحو 23 ألف مصاب.