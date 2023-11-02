https://sputnikarabic.ae/20231102/كتائب-القسام-تستهدف-آليتين-إسرائيليتين-بقذيفتي-الياسين-105-1082720833.html

كتائب القسام تستهدف آليتين إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105"

كتائب القسام تستهدف آليتين إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105"

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، صباح الخميس عن استهداف آليتين إسرائيليتين في منطقة شمال غرب قطاع غزة. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T07:59+0000

2023-11-02T07:59+0000

2023-11-02T07:59+0000

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وأكدت "كتائب القسام" أنها استخدمت قذائف "الياسين 105" لاستهداف هاتين الآليتين ولم تصدر الجهة الإسرائيلية أي تعليق فوري بخصوص هذا الإعلان من "كتائب القسام"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".يوم الأربعاء السابق، أعلنت "كتائب القسام" عن تدمير دبابتين و4 آليات إسرائيلية باستخدام قذائف "الياسين 105" في بلدة بيت حانون. وفي اليوم السابق لذلك، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة عن توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق شمال ووسط القطاع.منذ صباح يوم الثلاثاء، شهدت المناطق الشمالية من غزة اشتباكات ومواجهات مباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام"، بالإضافة إلى الأحداث التي جرت عند معبر إيرز، الذي يفصل شمال القطاع عن إسرائيل. يجدر بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قام بشن غارات جوية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 8796 فلسطينيًا، بينهم 3648 طفلاً، وإصابة نحو 22219 آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل مقتل 130 فلسطينيًا واعتقال نحو 2000 آخرين في الضفة الغربية، وفقًا لمصادر فلسطينية رسمية.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.

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