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https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الصيني-رصدنا-عبور-سفن-حربية-أمريكية-وكندية-بمضيق-تايوان-وسنظل-في-حالة-تأهب-قصوى-1082718733.html
الجيش الصيني: رصدنا عبور سفن حربية أمريكية وكندية بمضيق تايوان وسنظل في حالة "تأهب قصوى"
الجيش الصيني: رصدنا عبور سفن حربية أمريكية وكندية بمضيق تايوان وسنظل في حالة "تأهب قصوى"
أعلن الجيش الصيني، اليوم الخميس، أنه رصد عبور سفن حربية أمريكية وكندية بمضيق تايوان، الأربعاء، قائلا إنه سيظل في حالة تأهب قصوى "لحماية السيادة الوطنية والسلام... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T05:04+0000
2023-11-02T05:04+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم المنطقة الشرقية لقيادة الجيش الصيني، شي إي، في بيان عبر منصة "وي شات" الصينية: "نظمت المنطقة الشرقية لقيادة الجيش الشعبي لتحرير الصين، وفقًا للقانون وقواعد التنظيم، قوات بحرية وجوية لمرافقة ومراقبة المدمرة الأمريكية "يو إس إس رافائيل بيرالتا" وفرقاطة البحرية الملكية الكندية "إتش إم سي إس أوتاوا" خلال عبورها مضيق تايوان على طول مسارها".وشدد على أن قوات المنطقة الشرقية لقيادة الجيش الشعبي لتحرير الصين ستظل في حالة تأهب قصوى لحماية السيادة الوطنية والسلام والاستقرار الإقليميين بحزم.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الجيش الأمريكي، عن دخول مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية مضيق تايوان، أمس الأربعاء، الأول من نوفمبر/ تشرين الجاري. وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها من الصين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الأمريكي-يعلن-عن-دخول-مدمرة-أمريكية-وفرقاطة-كندية-مضيق-تايوان-1082717753.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الصيني: رصدنا عبور سفن حربية أمريكية وكندية بمضيق تايوان وسنظل في حالة "تأهب قصوى"

05:04 GMT 02.11.2023
© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhuaالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhua
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أعلن الجيش الصيني، اليوم الخميس، أنه رصد عبور سفن حربية أمريكية وكندية بمضيق تايوان، الأربعاء، قائلا إنه سيظل في حالة تأهب قصوى "لحماية السيادة الوطنية والسلام والاستقرار الإقليميين بحزم".
وقال المتحدث الرسمي باسم المنطقة الشرقية لقيادة الجيش الصيني، شي إي، في بيان عبر منصة "وي شات" الصينية: "نظمت المنطقة الشرقية لقيادة الجيش الشعبي لتحرير الصين، وفقًا للقانون وقواعد التنظيم، قوات بحرية وجوية لمرافقة ومراقبة المدمرة الأمريكية "يو إس إس رافائيل بيرالتا" وفرقاطة البحرية الملكية الكندية "إتش إم سي إس أوتاوا" خلال عبورها مضيق تايوان على طول مسارها".
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
الجيش الأمريكي يعلن عن دخول مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية مضيق تايوان
03:22 GMT
وشدد على أن قوات المنطقة الشرقية لقيادة الجيش الشعبي لتحرير الصين ستظل في حالة تأهب قصوى لحماية السيادة الوطنية والسلام والاستقرار الإقليميين بحزم.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الجيش الأمريكي، عن دخول مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية مضيق تايوان، أمس الأربعاء، الأول من نوفمبر/ تشرين الجاري.
وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.
وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها من الصين.
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