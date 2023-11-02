https://sputnikarabic.ae/20231102/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-تضمن-مشاركة-مناسبة-لروسيا-في-قمة-آبيك-وفقا-للعقوبات-1082717091.html
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تضمن مشاركة "مناسبة" لروسيا في قمة "آبيك" وفقا للعقوبات
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تضمن مشاركة "مناسبة" لروسيا في قمة "آبيك" وفقا للعقوبات
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن إدارة بايدن تسعى لضمان أن يكون وفد روسيا لديه مشاركة مناسبة في قمة "آبيك" في سان فرانسيسكو نهاية هذا الشهر... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T02:16+0000
2023-11-02T02:16+0000
2023-11-02T02:16+0000
قمة آبيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "سنعمل بالطبع على ضمان المشاركة المناسبة لجميع اقتصادات الآبيك - بما في ذلك روسيا... ليس لدينا أي تحديثات بخصوص الحاضرين على مستوى القادة".وأضافت: "لقد كنا واضحين بأن المشاركة في آبيك 2023 ستكون وفقًا للقوانين واللوائح الأمريكية، بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات".وفي وقت سابق، صرّح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن روسيا ستحدد بنفسها مستوى مشاركتها في قمة "منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ" (أبيك)، التي ستعقد، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، لافتا إلى أن دور الولايات المتحدة يقتصر على إرسال الدعوة.وتستضيف الولايات المتحدة اجتماع وزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو في 14-15 نوفمبر/ تشرين الثاني كجزء من أسبوع قادة "قمة آبيك" الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20231003/السفير-الروسي-في-واشنطن-روسيا-ستحدد-بنفسها-مستوى-مشاركتها-في-قمة-أبيك-1081609977.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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قمة آبيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
قمة آبيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تضمن مشاركة "مناسبة" لروسيا في قمة "آبيك" وفقا للعقوبات
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن إدارة بايدن تسعى لضمان أن يكون وفد روسيا لديه مشاركة مناسبة في قمة "آبيك" في سان فرانسيسكو نهاية هذا الشهر وفقًا للقوانين والعقوبات الأمريكية.
وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك
": "سنعمل بالطبع على ضمان المشاركة المناسبة لجميع اقتصادات الآبيك - بما في ذلك روسيا... ليس لدينا أي تحديثات بخصوص الحاضرين على مستوى القادة".
وأضافت: "لقد كنا واضحين بأن المشاركة في آبيك 2023 ستكون وفقًا للقوانين واللوائح الأمريكية، بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات".
وفي وقت سابق، صرّح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن روسيا ستحدد بنفسها مستوى مشاركتها
في قمة "منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ" (أبيك)، التي ستعقد، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، لافتا إلى أن دور الولايات المتحدة يقتصر على إرسال الدعوة.
وتستضيف الولايات المتحدة اجتماع وزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو في 14-15 نوفمبر/ تشرين الثاني كجزء من أسبوع قادة "قمة آبيك" الاقتصادية.