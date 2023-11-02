https://sputnikarabic.ae/20231102/الخارجية-الروسية-تصف-هجوم-المسيرات-الأوكرانية-على-إنرغودار-بأنه-استمرار-للعب-بالنار-1082748803.html
الخارجية الروسية تصف هجوم المسيرات الأوكرانية على إنرغودار بأنه "استمرار للعب بالنار"
الخارجية الروسية تصف هجوم المسيرات الأوكرانية على إنرغودار بأنه "استمرار للعب بالنار"
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن كييف تواصل "اللعب بالنار"، وتقوم باستفزازات تمثلت بهجوم طائرة من دون طيار على... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T16:18+0000
2023-11-02T16:18+0000
2023-11-02T16:18+0000
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وقالت زاخاروفا عبر موقع وزارة الخارجية الروسية: "تواصل كييف اللعب بالنار، وتقوم باستفزازات إجرامية وغير مسؤولة، وتنتهك بشكل صارخ ما يسمى بالمبادئ الخمسة، التي أعلنها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لضمان الأمن لمحطة زابوروجيه النووية".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن كييف نفذت استفزازًا بهجوم بطائرة من دون طيار على إنيرغودار، من أجل خلق تهديد بحدوث كارثة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وتعطيل تناوب موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الروسي-يدمر-محطة-بوكوفيل-للحرب-الإلكترونية-في-خيرسون-1082729604.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الخارجية الروسية تصف هجوم المسيرات الأوكرانية على إنرغودار بأنه "استمرار للعب بالنار"
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صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن كييف تواصل "اللعب بالنار"، وتقوم باستفزازات تمثلت بهجوم طائرة من دون طيار على مدينة إنرغودار، أثناء تناوب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت زاخاروفا عبر موقع وزارة الخارجية الروسية: "تواصل كييف اللعب بالنار، وتقوم باستفزازات إجرامية وغير مسؤولة، وتنتهك بشكل صارخ ما يسمى بالمبادئ الخمسة، التي أعلنها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لضمان الأمن لمحطة زابوروجيه النووية".
وأكدت أن موسكو، في الظروف الحالية، تدعو قيادة الوكالة إلى الاستفادة من عرض روسيا، بتناوب الخبراء على المحطة عبر الأراضي الروسية فقط، دون تعريض الروس، الذين يضمنون سلامة متخصصي الوكالة للخطر.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن كييف نفذت استفزازًا بهجوم بطائرة من دون طيار على إنيرغودار، من أجل خلق تهديد بحدوث كارثة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وتعطيل تناوب موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.