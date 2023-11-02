عربي
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود
https://sputnikarabic.ae/20231102/الخارجية-الروسية-نشعر-بقلق-إزاء-احتمال-توسيع-شبكة-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أفريقيا-1082718094.html
الخارجية الروسية: نشعر بقلق إزاء احتمال توسيع شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أفريقيا
الخارجية الروسية: نشعر بقلق إزاء احتمال توسيع شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أفريقيا
قال أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"، اليوم الخميس، إن موسكو قلقة من إمكانية توسيع... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T04:12+0000
2023-11-02T04:58+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أفريقيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102243/96/1022439649_0:52:2730:1588_1920x0_80_0_0_2ca440314ef243673d6e0fbfe504850c.jpg
وقال أوزيروف لوكالة "سبوتنيك"، في إجابته على سؤال حول ما إذا كان هناك قلق في موسكو بشأن توسيع الولايات المتحدة أبحاثها البيولوجية إلى بلدان أفريقية أخرى: "بالتأكيد. يجب أن نقول إن الولايات المتحدة قد نشرت بالفعل شبكة واسعة من المختبرات البيولوجية في القارة الأفريقية. إنها المنطقة التي ينظر إليها العلماء البيولوجيين والباحثون على أنها منطقة تكوين الفيروسات الرئيسية".وأكد أوزيروف أن الأفارقة ليس لديهم الوصول إلى العديد من المختبرات، قائلا: "يسمح للأفارقة بالدخول فقط إلى مناطق محددة... ونتيجة لذلك، لا تتحكم العديد من الدول في الأبحاث التي تجري هناك... إنهم لا يمتلكون معرفة حول ما سيحدث. هذا يشكل خطرًا كبيرًا"وكان رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، قد صرح، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تنقل أبحاثها البيولوجية "غير المكتملة" إلى أفريقيا.وأشار إلى أن مثل هذا النشاط يتم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والكاميرون، وأوغندا، وجنوب أفريقيا.كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية سابقا، أن الولايات المتحدة تنقل مشاريع عسكرية بيولوجية "أوكرانية" إلى أراضي دول أخرى، وبشكل خاص جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والكاميرون، وأوغندا.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-أمريكا-تنقل-مشاريعها-البيولوجية-غير-المكتملة-إلى-دولة-أفريقية-1082653155.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102243/96/1022439649_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_750622d37343a5fd11fdf936e8ae17a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, العالم

الخارجية الروسية: نشعر بقلق إزاء احتمال توسيع شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أفريقيا

04:12 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 04:58 GMT 02.11.2023)
© Fotolia / Satakornعلبة تحوي مادة إشعاعية
علبة تحوي مادة إشعاعية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Fotolia / Satakorn
تابعنا عبرTelegramNabd
قال أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"، اليوم الخميس، إن موسكو قلقة من إمكانية توسيع الولايات المتحدة لجغرافية شبكة مختبراتها البيولوجية في أفريقيا.
وقال أوزيروف لوكالة "سبوتنيك"، في إجابته على سؤال حول ما إذا كان هناك قلق في موسكو بشأن توسيع الولايات المتحدة أبحاثها البيولوجية إلى بلدان أفريقية أخرى: "بالتأكيد. يجب أن نقول إن الولايات المتحدة قد نشرت بالفعل شبكة واسعة من المختبرات البيولوجية في القارة الأفريقية. إنها المنطقة التي ينظر إليها العلماء البيولوجيين والباحثون على أنها منطقة تكوين الفيروسات الرئيسية".
علبة تحوي مادة إشعاعية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أمريكا تنقل مشاريعها البيولوجية غير المكتملة إلى دولة أفريقية
31 أكتوبر, 09:03 GMT
وأكد أوزيروف أن الأفارقة ليس لديهم الوصول إلى العديد من المختبرات، قائلا: "يسمح للأفارقة بالدخول فقط إلى مناطق محددة... ونتيجة لذلك، لا تتحكم العديد من الدول في الأبحاث التي تجري هناك... إنهم لا يمتلكون معرفة حول ما سيحدث. هذا يشكل خطرًا كبيرًا"
وكان رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، قد صرح، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تنقل أبحاثها البيولوجية "غير المكتملة" إلى أفريقيا.
وأشار إلى أن مثل هذا النشاط يتم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والكاميرون، وأوغندا، وجنوب أفريقيا.
كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية سابقا، أن الولايات المتحدة تنقل مشاريع عسكرية بيولوجية "أوكرانية" إلى أراضي دول أخرى، وبشكل خاص جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والكاميرون، وأوغندا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديوأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала