https://sputnikarabic.ae/20231102/الخارجية-الروسية-نشعر-بقلق-إزاء-احتمال-توسيع-شبكة-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أفريقيا-1082718094.html
الخارجية الروسية: نشعر بقلق إزاء احتمال توسيع شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أفريقيا
الخارجية الروسية: نشعر بقلق إزاء احتمال توسيع شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أفريقيا
قال أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"، اليوم الخميس، إن موسكو قلقة من إمكانية توسيع... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T04:12+0000
2023-11-02T04:12+0000
2023-11-02T04:58+0000
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وقال أوزيروف لوكالة "سبوتنيك"، في إجابته على سؤال حول ما إذا كان هناك قلق في موسكو بشأن توسيع الولايات المتحدة أبحاثها البيولوجية إلى بلدان أفريقية أخرى: "بالتأكيد. يجب أن نقول إن الولايات المتحدة قد نشرت بالفعل شبكة واسعة من المختبرات البيولوجية في القارة الأفريقية. إنها المنطقة التي ينظر إليها العلماء البيولوجيين والباحثون على أنها منطقة تكوين الفيروسات الرئيسية".وأكد أوزيروف أن الأفارقة ليس لديهم الوصول إلى العديد من المختبرات، قائلا: "يسمح للأفارقة بالدخول فقط إلى مناطق محددة... ونتيجة لذلك، لا تتحكم العديد من الدول في الأبحاث التي تجري هناك... إنهم لا يمتلكون معرفة حول ما سيحدث. هذا يشكل خطرًا كبيرًا"وكان رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، قد صرح، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تنقل أبحاثها البيولوجية "غير المكتملة" إلى أفريقيا.وأشار إلى أن مثل هذا النشاط يتم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والكاميرون، وأوغندا، وجنوب أفريقيا.كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية سابقا، أن الولايات المتحدة تنقل مشاريع عسكرية بيولوجية "أوكرانية" إلى أراضي دول أخرى، وبشكل خاص جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والكاميرون، وأوغندا.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-أمريكا-تنقل-مشاريعها-البيولوجية-غير-المكتملة-إلى-دولة-أفريقية-1082653155.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, العالم
الخارجية الروسية: نشعر بقلق إزاء احتمال توسيع شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أفريقيا
04:12 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 04:58 GMT 02.11.2023) تابعنا عبر
قال أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"، اليوم الخميس، إن موسكو قلقة من إمكانية توسيع الولايات المتحدة لجغرافية شبكة مختبراتها البيولوجية في أفريقيا.
وقال أوزيروف لوكالة "سبوتنيك
"، في إجابته على سؤال حول ما إذا كان هناك قلق في موسكو بشأن توسيع الولايات المتحدة أبحاثها البيولوجية إلى بلدان أفريقية أخرى: "بالتأكيد. يجب أن نقول إن الولايات المتحدة قد نشرت بالفعل شبكة واسعة من المختبرات البيولوجية في القارة الأفريقية. إنها المنطقة التي ينظر إليها العلماء البيولوجيين والباحثون على أنها منطقة تكوين الفيروسات الرئيسية".
وأكد أوزيروف أن الأفارقة ليس لديهم الوصول إلى العديد من المختبرات، قائلا: "يسمح للأفارقة بالدخول فقط إلى مناطق محددة... ونتيجة لذلك، لا تتحكم العديد من الدول في الأبحاث التي تجري هناك... إنهم لا يمتلكون معرفة حول ما سيحدث. هذا يشكل خطرًا كبيرًا"
وكان رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، قد صرح، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تنقل أبحاثها البيولوجية "غير المكتملة" إلى أفريقيا.
وأشار إلى أن مثل هذا النشاط يتم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والكاميرون، وأوغندا، وجنوب أفريقيا.
كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية سابقا، أن الولايات المتحدة تنقل مشاريع عسكرية بيولوجية "أوكرانية" إلى أراضي دول أخرى، وبشكل خاص جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والكاميرون، وأوغندا.