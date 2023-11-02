https://sputnikarabic.ae/20231102/سياسي-سوداني-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-مقايضة-دارفور-بالخرطوم-في-مفاوضات-الجيش-والدعم-السريع-1082755062.html

سياسي سوداني يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة "مقايضة دارفور بالخرطوم" في مفاوضات الجيش والدعم السريع

سياسي سوداني يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة "مقايضة دارفور بالخرطوم" في مفاوضات الجيش والدعم السريع

أكد محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أنه مع بدء مرحلة جديدة من التفاوض بين الجيش والدعم السريع في "منبر جدة" ازدادت حدة الصراع والتصعيد في... 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T18:44+0000

2023-11-02T18:44+0000

2023-11-02T18:44+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن تزايد حدة المعارك في أوقات الحروب دائما ما تأتي تزامنا مع الحديث عن التهدئة أو عمليات التفاوض، هذه هي سنة الحرب، فإذا هي اقتربت من لغة الكلام تزداد وتيرتها، لأن كل طرف من طرفي النزاع يسعى لتعزيز موقفه وجعل كلمته وأجندته هي العليا، ليستطيع تحقيق أكبر قدر من مطالبه.وأشار مصطفى إلى أن المخاوف التي انتابت الكثيرين خلال الأسابيع الماضية وتوجسهم من تقسيم البلاد مرة أخرى، جاء نتيجة النشاط المتصاعد للدعم السريع في دارفور والتقدم الواضح الذي حققه على الصعيد الميداني هناك، ما جعل الكثيرين يتهمون الجيش بالتنازل عن دارفور للدعم السريع مقابل خروجه من الخرطوم.وتابع رئيس الحركة الشعبية: "رغم عدم قناعتي بفرضية تنازل الجيش عن دارفور للدعم السريع مقابل خروجه من الخرطوم، لكن إذا صحت تلك الفرضية فقد تعزز فرضية أخرى، وهي انطلاق بعض المجموعات الطامعة في تغيير النظام في تشاد من دارفور وتغيير النظام هناك، وكذا تتحرك الجيوش من تشاد ودارفور لتغيير النظام في الخرطوم، وهنا قد يكون التغيير بقيادة الدعم السريع إذا ظل السودان موحدا، أما إذا حدث التغيير في الخرطوم بعد إعلان دولة دارفور، فسوف يكون مدعوما من الدعم السريع وهنا قد تتحقق الوحدة مرة أخرى".وأوضح مصطفى أنه في كل الأحوال لن يتحقق الإستقرار في السودان، إلا إذا حدث سلام حقيقي في ظل سودان موحد وسلطة ديمقراطية تعتمد التداول السلمي للحكم.وشدد رئيس الحركة الشعبية على أنه ليس معقولا أو مقبولا أن تكون هنالك نخبة مجنونة مسيطرة على مقاليد السياسة ومراكز صنع القرار في السلطة المركزية ومسيطرة على الإعلام والاقتصاد وتعبث بالبلاد هكذا، وتظل تفصل أي إقليم يطالب بالعدل والمساواة لتظل رافضة للمساواة ومحتكرة لامتيازات السلطة والاقتصاد ونتحدث عن سلام واستقرار.ولفت مصطفى إلى أن صحة فرضية مقايضة دارفور بالخرطوم حتما ستكون حلا أعرج، وسيحدث للسودان ما حدث له بعد فصل الإقليم الجنوبي، فلا استقر هو ولا استقر الجنوب، بل تعمقت الأزمة في السودان أكثر وأكثر وفي الجنوب أكثر وأكثر، لذا فإن الحل الحقيقي هو في السلام العادل والشامل ولا حل سواه.وانطلقت المحادثات بين وفدي التفاوض للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع،الأحد الماضي، في مدينة جدة السعودية، عقب إجراءات تعديلات على تشكيل الوفد الممثل للجيش السوداني.وتتواصل الاشتباكات، رغم بدء المفاوضات بين طرفي الصراع (الجيش وقوات الدعم السريع)، حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وهي ثان أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.

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https://sputnikarabic.ae/20231026/قوات-الدعم-السريع-تعلن-سيطرتها-على-مدينة-نيالا-ثاني-أكبر-مدن-السودان-فيديو-1082494709.html

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