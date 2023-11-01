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https://sputnikarabic.ae/20231101/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-يقدم-حلا-للوضع-في-قطاع-غزة-1082710451.html
زعيم المعارضة الإسرائيلية يقدم حلا للوضع في قطاع غزة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يقدم حلا للوضع في قطاع غزة
قدم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حلا للوضع أو الأزمة الدائرة في غزة، رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T20:22+0000
2023-11-01T20:22+0000
إسرائيل
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العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
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وأجرت القناة الإسرائيلية الـ13، مساء اليوم الأربعاء، مقابلة مع لابيد، أكد من خلالها أنه لا بد من عودة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، مع دعم قوي من الدول العربية والمجتمع الدولي ككل.وفي سياق متصل، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية.وتظهر المشاهد لحظة إسقاط عبوة مضادة للأفراد من طائرة مسيرة على قوة راجلة شرق بيت حانون.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/في-ظل-الحرب-على-غزة-وزير-المالية-الإسرائيلي-سنعتمد-ميزانية-جديدة-لـ-2024-وعلينا-تغيير-الأولويات-1082708229.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

زعيم المعارضة الإسرائيلية يقدم حلا للوضع في قطاع غزة

20:22 GMT 01.11.2023
© AFP 2023القصف الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023
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قدم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حلا للوضع أو الأزمة الدائرة في غزة، رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأجرت القناة الإسرائيلية الـ13، مساء اليوم الأربعاء، مقابلة مع لابيد، أكد من خلالها أنه لا بد من عودة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، مع دعم قوي من الدول العربية والمجتمع الدولي ككل.
وفي سياق متصل، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية.
وتظهر المشاهد لحظة إسقاط عبوة مضادة للأفراد من طائرة مسيرة على قوة راجلة شرق بيت حانون.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
في ظل الحرب على غزة.. وزير المالية الإسرائيلي: سنعتمد ميزانية جديدة لـ 2024 وعلينا تغيير الأولويات
18:11 GMT
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديو13:02 GMT
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