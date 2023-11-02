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https://sputnikarabic.ae/20231102/مدفع-هاوتزر-ذاتي-الحركة-2-إس-35-كواليتسيا---إس-في-1082729976.html
مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2 إس 35 "كواليتسيا - إس في"
مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2 إس 35 "كواليتسيا - إس في"
مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2 إس 35 "كواليتسيا - إس في"
2023-11-02T12:39+0000
2023-11-02T12:58+0000
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تعرف على الخصائص الفنية لمدفع "كواليتسيا إس في" من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".وتم تطوير مدفع هاوتزر "كواليتسيا إس في" عيار 152 ملم، في معهد نيجني نوفغورود المركزي للبحث، وصممت مدافع الهاوتزر لتدمير مواقع القيادة ومراكز الاتصالات وبطاريات المدفعية والهاون والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي وكذلك القوى العاملة للعدو على مدى يصل إلى 70 كيلومترا.اقرأ أيضا - تزويد مقاتلات "سو 57" بمحركات جديدة
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مدفع 2 إس 35 "كواليتسيا - إس في"
مدفع 2 إس 35 "كواليتسيا - إس في"

مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2 إس 35 "كواليتسيا - إس في"

12:39 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 02.11.2023)
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يعتبر مدفع "كواليتسيا إس في" هو المدفع الأسرع في العالم في إطلاق القذائف.
تعرف على الخصائص الفنية لمدفع "كواليتسيا إس في" من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
وتم تطوير مدفع هاوتزر "كواليتسيا إس في" عيار 152 ملم، في معهد نيجني نوفغورود المركزي للبحث، وصممت مدافع الهاوتزر لتدمير مواقع القيادة ومراكز الاتصالات وبطاريات المدفعية والهاون والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي وكذلك القوى العاملة للعدو على مدى يصل إلى 70 كيلومترا.
اقرأ أيضا - تزويد مقاتلات "سو 57" بمحركات جديدة
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