https://sputnikarabic.ae/20231102/هل-تدخل-إسرائيل-في-حرب-ضد-أنصار-الله-في-اليحر-الأحمر-بعد-نشرها-تعزيزات-بحرية-1082754118.html

هل تدخل إسرائيل حربا ضد "أنصار الله" في البحر الأحمر بعد نشرها تعزيزات بحرية؟

هل تدخل إسرائيل حربا ضد "أنصار الله" في البحر الأحمر بعد نشرها تعزيزات بحرية؟

طرح الإعلان الإسرائيلي قبل ساعات عن وصول سفن تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، إلى منطقة البحر الأحمر، في إطار تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة العديد من... 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T18:20+0000

2023-11-02T18:20+0000

2023-11-02T18:20+0000

حصري

أخبار اليمن الأن

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

أنصار الله

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102185/58/1021855823_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3ffd180d98b7b7667a172f25b7278265.jpg

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الثلاثاء الماضي، عن "إطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل".في ظل تلك التطورات في البحر الأحمر وإعلان "أنصار الله" قيامها بتوجيه ضربات صاروخية ومسيرات على إسرائيل، يخشى مراقبون من توسع دائرة الحرب في المنطقة، لتشمل البحر الأحمر، حيث يحظى أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر باهتمامات دولية وإقليمية متزايدة، فقد أصبح مضيق باب المندب، الذي يقع بين منطقة القرن الأفريقي المكتظة بالصراع وشبه الجزيرة العربية، وساحة البحر الأحمر، ساحة للتنافس الإقليمي.فما مدى إمكانية نشوب حرب بحرية بين إسرائيل و"أنصار الله"؟بداية يقول اللواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب وأستاذ القانون بأكاديمية الشرطة المصرية، بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت حركة أنصار الله في اليمن "الحوثيين" الحرب على إسرائيل، وقال المتحدث العسكري لأنصار الله "قواتنا المسلحة أطلقت مجموعة كبيرة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ووصف المتحدث الهجمات بأن القصف هو الثالث من نوعه، وأن هذا التدخل يأتي دعما للفلسطينيين في غزة".جبهات جديدةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات مقاتلة أسقطت المسيرات بينما اعترض نظام الدفاع الجوي صاروخا باليستيا أطلق من منطقة بالبحر الأحمر".وتابع صلاح: "يأتي انضمام الحوثيين رسميا إلى الصراع في أعقاب تحذيرات أطلقتها إيران بأن حرب غزة قد تؤدي إلى "فتح جبهات جديدة"، نتيجة استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أبناء قطاع غزة".وأشار الخبير المصري إلى أن "إعلان "أنصار الله" دخول الحرب رسميا، يؤكد أن دخول إيران سيكون مصاحبا له دخول أذرعها بالمنطقة، والتي تضم بجانب الحوثيين سوريا وحزب الله اللبناني بالإضافة إلى جماعات مسلحة في العراق وسوريا".وقال صلاح: "من المؤكد أن إسرائيل ستوجه ضربات محدودة للرد على الحوثيين، كما فعلت مع حزب الله، وقد حركت بالفعل قطعا بحرية في اتجاه اليمن، وطالما قام الحوثيون بإعلان دخول الصراع رسميًا، هذا يشير إلى أنهم يملكون تسليحا مؤثرا لمواجهة القوى الكبرى، وإلا لما كان لهم الجرأة على القيام بهذه الهجمات".القدرة الصاروخيةوأوضح الخبير المصري "أن الحوثيين سبق لهم استخدام الصواريخ الباليستية ضد السعودية مستهدفة مصافي النفط، فهي تملك القدرة الصاروخية للوصول للعمق الإسرائيلي، ولعل خطورة الأمر في تدخل الحوثيين، يأتي لقدرتهم على استهداف قطع بحرية بعينها أثناء عبورها البحر الأحمر في أي اتجاه".ويرى صلاح "أن استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها الوحشية ضد المدنيين في غزة سوف يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع بالمنطقة، وهو ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة، ومع هذا ستجر إسرائيل المنطقة لحرب واسعة النطاق ربما تؤثر بقوة على وجود إسرائيل".توصيف خاطىءمن جانبه يقول الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، إطلاق توصيف أي اشتباكات بحرية بين أنصار الله وإسرائيل بأنها حرب بحرية بين الجانبين، هو توصيف غير غير صحيح.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، كل ما تملكه الجماعة الحوثية (أنصار الله)، هى صواريخ تم تزويدها بها من إيران، أو مسيرات أو متفجرات بسيطة في البحر الأحمر.وتابع الشميري، إسرائيل لا تريد أن توسع عملياتها في البحر الأحمر في ظل الأزمة و الكارثة الموجودة في غزة، ما اتصوره أنه سيبقى هناك بعض المسيرات وبعض الصواريخ التي ربما تخطي أو لا تصيب أو لا يكون لها ضرر كبير إن وصلت إلى الأهداف التي خرجت من أجلها.الحماية الأمريكيةوأشار رئيس مركز "جهود" إلى أن بعض صواريخ الحوثيين (أنصار الله) نزلت في الأراضي المصرية،وبعضها تم اعتراضه في البحر الأحمر، وعلى ما يبدو أن هذه الصواريخ ليست بالمستوى من التقنية الكبيرة التي تؤهلها أن تصل للأهداف البعيدة بدقة، لكنها قد تجيد اقتناص بعض الأهداف في البحر الأحمر.ولفت الشميري إلى أن لكن الحماية الأمريكية لإسرائيل في البحر الأحمر يجعل إحداث الضرر الشديد بالأهداف البحرية الإسرائيلية ربما يكون غير وارد.واختتم بقوله: "لا شك أن هذه الجبهة ستحدث شوشرة و شبه توسع للمعركة، لكن لن يكون مؤثرا على مسار الأحداث تماما في داخل غزة ولا في إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه لصاروخ "أرض أرض" في البحر الأحمر قادم من اليوم، يوم الثلاثاء الماضي، عبر طائرة من نوع "إف-35".وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنها اعترضت قبل أيام صاروخا من نوع "أرض أرض" قادم من اليمن في البحر الأحمر، وأن أحد صواريخ المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "حيتس" قد اعترض الصاروخ قبل وصوله إلى البلاد.وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، قد أعلنت، مساء أمس الأربعاء، "إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق إسرائيل".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، إن "الطائرات وصلت إلى أهدافها بفضل الله"، مؤكدا "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية دعماً ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة".ونشرت جماعة "أنصار الله" أمس الأربعاء، "مشاهد لعمليات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل"، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الفيديو يوضح العمليات المشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسيّر على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة"، بحسب قوله.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة. وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الماضي، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-نشر-سفن-عسكرية-في-منطقة-البحر-الأحمر-1082685558.html

https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعترض-صاروخ-أرض-أرض-فوق-البحر-الأحمر-فيديو-1082735429.html

https://sputnikarabic.ae/20231101/أنصار-الله-تنشر-مشاهد-لإطلاق-صواريخ-ومسيرات-تقول-إنها-استهدفت-بها-مواقع-إسرائيلية-1082688668.html

https://sputnikarabic.ae/20231102/أنصار-الله-أمريكا-تسعى-لإشعال-المنطقة-بإصرارها-على-مواصلة-الهجوم-الإسرائيلي-على-غزة-1082751459.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أنصار الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حركة حماس, تقارير سبوتنيك