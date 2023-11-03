https://sputnikarabic.ae/20231103/أردوغان-لا-يوجد-مصطلح-يمكن-أن-يشرح-الوحشية-التي-تحدث-في-غزة-1082769283.html

أردوغان: لا يوجد مصطلح يمكن أن يشرح الوحشية التي تحدث في غزة

أردوغان: لا يوجد مصطلح يمكن أن يشرح الوحشية التي تحدث في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الأولوية الآن في الحرب الدائرة بقطاع غزة هي لوقف إطلاق النار تماما. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة "الأناضول"، أضاف أردوغان خلال قمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية آستانا، "إنهاء الحرب في غزة مهم بالنسبة لنا جميعا، وعلينا لعب دور الوسيط من أجل إنهائها".وأوضح أن "التحرك الموحد للعالم التركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار أولا في غزة، وتحقيق السلام الدائم لاحقا في الشرق الأوسط".وأكد الرئيس التركي أن "جهود تركيا متواصلة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي في هذا الإطار".وتابع "نعمل على آليات جديدة لحل الصراع في الشرق الأوسط، تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود".ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب. يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

https://sputnikarabic.ae/20231028/أردوغان-تركيا-تستعد-لإعلان-إسرائيل-مجرمة-حرب--1082563253.html

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