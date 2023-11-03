https://sputnikarabic.ae/20231103/أوكرانيا-تعلن-عن-انخفاض-في-المساعدات-الدولية-المقدمة-لها-1082789292.html
أوكرانيا تعلن عن انخفاض في المساعدات الدولية المقدمة لها
أوكرانيا تعلن عن انخفاض في المساعدات الدولية المقدمة لها
توقع البنك الوطني الأوكراني، اليوم الجمعة، انخفاضا في حجم المساعدات الدولية في العامين المقبلين. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T20:25+0000
2023-11-03T20:25+0000
2023-11-03T20:25+0000
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وأكّد البنك الوطني أنه في عام 2024 ، سيصل هذا المبلغ إلى 38.5 مليار دولار، وفي عام 2025 إلى 25 مليار دولار.وأوضح البنك أنه بحلول نهاية عام 2023 ستصل المساعدات الدولية إلى كييف إلى 45 مليار دولار.وأضاف البنك، وفقا للهيئة التنظيمية، أن المساعدات الدولية تساعد على زيادة تدفق العملة إلى البلاد، لكن عجزها سيظل محسوسا.وأشار البنك الوطني لأوكرانيا إلى أنه في العامين المقبلين ستصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 95 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20231103/البيت-الأبيض-يقر-بخفض-حزم-المساعدات-لأوكرانيا-بسبب-نفاد-الأموال-التي-خصصها-الكونغرس-1082786120.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, المساعدات المالية الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, المساعدات المالية الأمريكية, العالم
أوكرانيا تعلن عن انخفاض في المساعدات الدولية المقدمة لها
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توقع البنك الوطني الأوكراني، اليوم الجمعة، انخفاضا في حجم المساعدات الدولية في العامين المقبلين.
وأكّد البنك الوطني أنه في عام 2024 ، سيصل هذا المبلغ إلى 38.5 مليار دولار، وفي عام 2025 إلى 25 مليار دولار.
وأوضح البنك أنه بحلول نهاية عام 2023 ستصل المساعدات الدولية إلى كييف إلى 45 مليار دولار.
وأضاف البنك، وفقا للهيئة التنظيمية، أن المساعدات الدولية تساعد على زيادة تدفق العملة إلى البلاد
، لكن عجزها سيظل محسوسا.
وأشار البنك الوطني لأوكرانيا إلى أنه في العامين المقبلين ستصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 95 في المئة.