عربي
https://sputnikarabic.ae/20231103/أوكرانيا-تعلن-عن-انخفاض-في-المساعدات-الدولية-المقدمة-لها-1082789292.html
أوكرانيا تعلن عن انخفاض في المساعدات الدولية المقدمة لها
أوكرانيا تعلن عن انخفاض في المساعدات الدولية المقدمة لها
توقع البنك الوطني الأوكراني، اليوم الجمعة، انخفاضا في حجم المساعدات الدولية في العامين المقبلين. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T20:25+0000
2023-11-03T20:25+0000
أخبار أوكرانيا
المساعدات المالية الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وأكّد البنك الوطني أنه في عام 2024 ، سيصل هذا المبلغ إلى 38.5 مليار دولار، وفي عام 2025 إلى 25 مليار دولار.وأوضح البنك أنه بحلول نهاية عام 2023 ستصل المساعدات الدولية إلى كييف إلى 45 مليار دولار.وأضاف البنك، وفقا للهيئة التنظيمية، أن المساعدات الدولية تساعد على زيادة تدفق العملة إلى البلاد، لكن عجزها سيظل محسوسا.وأشار البنك الوطني لأوكرانيا إلى أنه في العامين المقبلين ستصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 95 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20231103/البيت-الأبيض-يقر-بخفض-حزم-المساعدات-لأوكرانيا-بسبب-نفاد-الأموال-التي-خصصها-الكونغرس-1082786120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cdc5d2662b48c395c58364daa052b2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, المساعدات المالية الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, المساعدات المالية الأمريكية, العالم

أوكرانيا تعلن عن انخفاض في المساعدات الدولية المقدمة لها

20:25 GMT 03.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبرTelegramNabd
توقع البنك الوطني الأوكراني، اليوم الجمعة، انخفاضا في حجم المساعدات الدولية في العامين المقبلين.
وأكّد البنك الوطني أنه في عام 2024 ، سيصل هذا المبلغ إلى 38.5 مليار دولار، وفي عام 2025 إلى 25 مليار دولار.
وأوضح البنك أنه بحلول نهاية عام 2023 ستصل المساعدات الدولية إلى كييف إلى 45 مليار دولار.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض يقر بخفض حزم المساعدات لأوكرانيا بسبب نفاد الأموال التي خصصها الكونغرس
18:48 GMT
وأضاف البنك، وفقا للهيئة التنظيمية، أن المساعدات الدولية تساعد على زيادة تدفق العملة إلى البلاد، لكن عجزها سيظل محسوسا.
وأشار البنك الوطني لأوكرانيا إلى أنه في العامين المقبلين ستصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 95 في المئة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. طائرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثا عن الرهائن.. صور وفيديو12:45 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала