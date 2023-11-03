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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231103/البيت-الأبيض-يقر-بخفض-حزم-المساعدات-لأوكرانيا-بسبب-نفاد-الأموال-التي-خصصها-الكونغرس-1082786120.html
البيت الأبيض يقر بخفض حزم المساعدات لأوكرانيا بسبب نفاد الأموال التي خصصها الكونغرس
البيت الأبيض يقر بخفض حزم المساعدات لأوكرانيا بسبب نفاد الأموال التي خصصها الكونغرس
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الجمعة، عن تخفيض حزم المساعدات إلى أوكرانيا بسبب نفاذ المخصصات التي حددها الكونغرس. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T18:48+0000
2023-11-03T18:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقالت المتحدثة في إحاطة صحفية: "لقد بدأنا في نقل حزم أقل من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا من مخزون البنتاغون من أجل توسيع قدرتنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 125 مليون دولار.واعتبر الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، أن الولايات المتحدة، كما هو الحال دائمًا، ستزود أوكرانيا بما يكفي من الذخيرة الجديدة الموجهة بالليزر، لاختبارها في ساحة المعركة؛ ولكن ليس بالقدر، الذي تحتاجه كييف لمواجهة القوات المسلحة الروسية.ويشمل ذلك، قذائف موجهة بالليزر لاستخدامها ضد الطائرات المسيرة الروسية، وذخائر إضافية لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات "ناسامز"، ولراجمات "هيمارس" الصاروخية، وكذلك للمدافع من عيار 105 و155 مليمترا، وأنظمة صواريخ "تاو" المضادة للدبابات، وألغام "كلايمور" المضادة للأفراد، وأسلحة خفيفة، وعشرات الشاحنات.وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم بإحراز تقدم ونجاح في المحادثات الروسية الأوكرانية، بل سيؤثر سلبا.
https://sputnikarabic.ae/20231103/خيرسون-7-قتلى-في-ضربة-للجيش-الأوكراني-على-بلدة-شابلينكا-1082780786.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض يقر بخفض حزم المساعدات لأوكرانيا بسبب نفاد الأموال التي خصصها الكونغرس

18:48 GMT 03.11.2023
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© tabrez_syed/unsplash
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الجمعة، عن تخفيض حزم المساعدات إلى أوكرانيا بسبب نفاذ المخصصات التي حددها الكونغرس.
وقالت المتحدثة في إحاطة صحفية: "لقد بدأنا في نقل حزم أقل من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا من مخزون البنتاغون من أجل توسيع قدرتنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".

ودعت، جان بيير، الكونغرس إلى الإسراع في الموافقة على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الحصول على 60 مليار دولار إضافية، وإظهار أن "الولايات المتحدة تواصل دعمها القوي لأوكرانيا".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 125 مليون دولار.
وتبلغ حزمة المساعدات العسكرية المرتقبة 425 مليون دولار، منها 125 مليون دولار من ترسانات البنتاغون.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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15:39 GMT
واعتبر الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، أن الولايات المتحدة، كما هو الحال دائمًا، ستزود أوكرانيا بما يكفي من الذخيرة الجديدة الموجهة بالليزر، لاختبارها في ساحة المعركة؛ ولكن ليس بالقدر، الذي تحتاجه كييف لمواجهة القوات المسلحة الروسية.
ويشمل ذلك، قذائف موجهة بالليزر لاستخدامها ضد الطائرات المسيرة الروسية، وذخائر إضافية لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات "ناسامز"، ولراجمات "هيمارس" الصاروخية، وكذلك للمدافع من عيار 105 و155 مليمترا، وأنظمة صواريخ "تاو" المضادة للدبابات، وألغام "كلايمور" المضادة للأفراد، وأسلحة خفيفة، وعشرات الشاحنات.

وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم بإحراز تقدم ونجاح في المحادثات الروسية الأوكرانية، بل سيؤثر سلبا.
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