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https://sputnikarabic.ae/20231103/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهدافه-سيارة-إسعاف-في-قطاع-غزة--1082788140.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه سيارة إسعاف في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه سيارة إسعاف في قطاع غزة
زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف سيارة إسعاف كانت تُستخدم من قبل مسلحي حركة "حماس"، وذلك تعليقا على مقاطع فيديو تظهر قتلى بجوار سيارات إسعاف يقول الفلسطينيون... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T19:31+0000
2023-11-03T19:31+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة على منصة "إكس" مساء اليوم الجمعة: "أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة إسعاف بعد أن تم رصد استخدامها من قبل مجموعة إرهابية تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الدفاع".وأضاف: "أسفرت الغارة عن مقتل عدد من نشطاء حماس. ونعتزم الكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقاً، مع العلم أنه تم تقديم المعلومات الأكثر دقة إلى أجهزة الاستخبارات التي نتعامل معها".وتابع أدرعي: "لدينا معلومات تدل على طريقة استخدام حماس لنقل عناصر إرهابية ووسائل قتالية عبر سيارات الإسعاف"، دون أن يقدم دليلا على مزاعمه.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 26 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي.وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي بمجمع الشفاء الطبي: "سقط شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لقافلة سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء كانت متجهة إلى الجنوب للوصول إلى معبر رفح البري".وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم "ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح".
https://sputnikarabic.ae/20231103/استهداف-مستشفى-وقافلة-سيارات-إسعاف-كانت-في-طريقها-لمعبر-رفح-1082781098.html
إسرائيل
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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه سيارة إسعاف في قطاع غزة

19:31 GMT 03.11.2023
© Photo / Wael Abu Hassan, media director at the Rafah crossing, from the Palestinian sideآثار قصف إسرائيل سيارات الإسعاف تقل جرحى كانت في طريقها لمعبر رفح
آثار قصف إسرائيل سيارات الإسعاف تقل جرحى كانت في طريقها لمعبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Photo / Wael Abu Hassan, media director at the Rafah crossing, from the Palestinian side
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زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف سيارة إسعاف كانت تُستخدم من قبل مسلحي حركة "حماس"، وذلك تعليقا على مقاطع فيديو تظهر قتلى بجوار سيارات إسعاف يقول الفلسطينيون إنها كانت تقل جرحى في طريقهم لمعبر رفح قبل قصفها.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة على منصة "إكس" مساء اليوم الجمعة: "أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة إسعاف بعد أن تم رصد استخدامها من قبل مجموعة إرهابية تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الدفاع".
وأضاف: "أسفرت الغارة عن مقتل عدد من نشطاء حماس. ونعتزم الكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقاً، مع العلم أنه تم تقديم المعلومات الأكثر دقة إلى أجهزة الاستخبارات التي نتعامل معها".
وتابع أدرعي: "لدينا معلومات تدل على طريقة استخدام حماس لنقل عناصر إرهابية ووسائل قتالية عبر سيارات الإسعاف"، دون أن يقدم دليلا على مزاعمه.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 26 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي.
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى وقافلة سيارات إسعاف كانت في طريقها إلى معبر رفح
15:36 GMT
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي بمجمع الشفاء الطبي: "سقط شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لقافلة سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء كانت متجهة إلى الجنوب للوصول إلى معبر رفح البري".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم "ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح".
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