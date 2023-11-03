https://sputnikarabic.ae/20231103/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-حالة-التأهب-القصوى-على-الحدود-اللبنانية-للرد-على-أي-هجوم-1082769039.html

الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى على الحدود اللبنانية للرد على أي هجوم

الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى على الحدود اللبنانية للرد على أي هجوم

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تأهب قوات بلاده على الحدود مع لبنان، وسط تصاعد التوترات مع "حزب الله" اللبناني. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T09:49+0000

2023-11-03T09:49+0000

2023-11-03T09:50+0000

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ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن المتحدث، قوله إن "القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى على الحدود مع لبنان"، مشددا على أنهم(الجيش الإسرائيلي) سيردون على أي هجوم ضدهم، بحسب قوله.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد استقبل، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأمين العام ‏لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، زياد النخالة، ونائب رئيس ‏المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.وأفاد "حزب الله"، في بيان له، بأن "اللقاء استعرض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" ‏وما تلاها من تطورات على كل صعيد، بالإضافة إلى المواجهات القائمة عند ‏الحدود اللبنانية الإسرائيلية".وأوضح البيان أنه "جرى تقييم المواقف المتخذة دوليًا ‏وإقليميًا وما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة ‏الحساسة"، مشيرا إلى أنه "جرى خلال اللقاء أيضا بحث سبل تحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين، ووقف العدوان على غزة والضفة".‏يأتي ذلك وسط حالة تصعيد مستمر تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

https://sputnikarabic.ae/20231103/الصدر-يطلب-من-4-دول-السماح-لأنصاره-بالوصول-إلى-حدود-فلسطين-1082768655.html

https://sputnikarabic.ae/20231103/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تصفية-قائد-كتيبة-تابعة-لـحماس-فيديو-1082766585.html

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