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https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-إسرائيل-لا-تبلغ-موسكو-عن-الضربات-على-سوريا--1082782822.html
الخارجية الروسية تؤكد أن إسرائيل لا تبلغ موسكو عن الضربات على سوريا
الخارجية الروسية تؤكد أن إسرائيل لا تبلغ موسكو عن الضربات على سوريا
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لا تبلغ روسيا، بخصوص ضرباتها على سوريا. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T16:57+0000
2023-11-03T16:57+0000
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وقال بوغدانوف للصحفيين تعليقا عن الأنباء التي وردت بهذا الخصوص: "نحن متفاجئون بالضربات على سوريا، ولم ينسقوا معنا، ونعارض دائما الهجمات على المطارات المدنية في دمشق وحلب، ونحن نعلم بالضربات على سوريا بعد وقوعها".وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، أن ثلاث مقاتلات من طراز "إف - 15" وأربع مقاتلات من طراز "إف - 16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، نفذت هجمات من البحر الأبيض المتوسط على مطاري النيرب في حلب ودمشق الدولي".وأضاف كوليت: "نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، تعرضت مدارج الطائرات لأضرار جزئية وتعطل عمل المطارين".وكان مصدر عسكري سوري، قد أعلن أنه "في حوالي الساعة الخامسة و25 دقيقة، صباح اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا مطاري دمشق وحلب الدوليين"، وفقا لوكالة أنباء "سانا" السورية.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-الروسية-زيارة-عباس-لموسكو-تأجلت-بناء-على-طلب-الجانب-الفلسطيني--1082782634.html
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العالم العربي, إسرائيل, روسيا
العالم العربي, إسرائيل, روسيا

الخارجية الروسية تؤكد أن إسرائيل لا تبلغ موسكو عن الضربات على سوريا

16:57 GMT 03.11.2023
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Sputnik . wasim suliman
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صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لا تبلغ روسيا، بخصوص ضرباتها على سوريا.
وقال بوغدانوف للصحفيين تعليقا عن الأنباء التي وردت بهذا الخصوص: "نحن متفاجئون بالضربات على سوريا، ولم ينسقوا معنا، ونعارض دائما الهجمات على المطارات المدنية في دمشق وحلب، ونحن نعلم بالضربات على سوريا بعد وقوعها".
وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، أن ثلاث مقاتلات من طراز "إف - 15" وأربع مقاتلات من طراز "إف - 16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، نفذت هجمات من البحر الأبيض المتوسط على مطاري النيرب في حلب ودمشق الدولي".
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وأضاف كوليت: "نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، تعرضت مدارج الطائرات لأضرار جزئية وتعطل عمل المطارين".
وكان مصدر عسكري سوري، قد أعلن أنه "في حوالي الساعة الخامسة و25 دقيقة، صباح اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا مطاري دمشق وحلب الدوليين"، وفقا لوكالة أنباء "سانا" السورية.
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