https://sputnikarabic.ae/20231103/الصحة-العالمية-مصدومون-تماما-من-استهداف-قافلة-سيارات-إسعاف-قرب-مستشفى-الشفاء-في-غزة-1082785584.html
"الصحة العالمية": مصدومون تماما من استهداف قافلة سيارات إسعاف قرب مستشفى الشفاء في غزة
"الصحة العالمية": مصدومون تماما من استهداف قافلة سيارات إسعاف قرب مستشفى الشفاء في غزة
عبّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، عن صدمته البالغة من استهداف الطيران الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T18:23+0000
2023-11-03T18:23+0000
2023-11-03T18:23+0000
منظمة الصحة العالمية
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وقال عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "نشعر بصدمة شديدة إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات على سيارات الإسعاف التي تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، مما أدى إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار".وتابع: "نكرر: يجب حماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات ودائما".وختم مدير منظمة الصحة العالمية تغريدته قائلا: "أوقفوا إطلاق النار الآن".وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "طيران الاحتلال الحربي قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت متواجدة في المكان، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثا عن مكان أكثر أمنا".ويوجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم، بحسب المصدر ذاته.وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، العشرات من جثامين القتلى والجرحى ملقاة على الأرض، فيما يعمل مواطنون وطواقم إسعاف على نقل الجرحى إلى داخل المستشفى.وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم "ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
منظمة الصحة العالمية, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
"الصحة العالمية": مصدومون تماما من استهداف قافلة سيارات إسعاف قرب مستشفى الشفاء في غزة
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عبّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، عن صدمته البالغة من استهداف الطيران الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
وقال عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "نشعر بصدمة شديدة إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات على سيارات الإسعاف التي تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، مما أدى إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار".
وتابع: "نكرر: يجب حماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات ودائما".
وختم مدير منظمة الصحة العالمية تغريدته قائلا: "أوقفوا إطلاق النار الآن".
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا
) إن "طيران الاحتلال الحربي قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت متواجدة في المكان، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثا عن مكان أكثر أمنا".
ويوجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم، بحسب المصدر ذاته.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، العشرات من جثامين القتلى والجرحى ملقاة على الأرض، فيما يعمل مواطنون وطواقم إسعاف على نقل الجرحى إلى داخل المستشفى.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم "ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح".