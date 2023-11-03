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https://sputnikarabic.ae/20231103/بوتين-أوكرانيا-تم-تشكيلها-في-الاتحاد-السوفييتي-على-حساب-أراضي-جنوبي-روسيا-1082775189.html
بوتين: أوكرانيا تم تشكيلها في الاتحاد السوفييتي على حساب أراضي جنوبي روسيا
بوتين: أوكرانيا تم تشكيلها في الاتحاد السوفييتي على حساب أراضي جنوبي روسيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا لم تكن كجزء من الإمبراطورية الروسية، ولم يتم تشكيلها إلا في ظل الحكم السوفييتي، بما في ذلك على حساب أراضي جنوبي... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T13:09+0000
2023-11-03T13:09+0000
روسيا
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وقال الرئيس بوتين في اجتماع مع أعضاء الغرفة العامة، اليوم الجمعة: "نعلم جيدًا، جميعًا، هذه حقائق تاريخية، أنه تم نقل جميع أراضي جنوبي روسيا أثناء تشكيل أوكرانيا السوفييتية، أثناء إنشاء الاتحاد السوفييتي، لم تكن هناك أوكرانيا بعد كجزء من الإمبراطورية الروسية، كانت هناك مقاطعات".وتابع بوتين، قائلا: "لقد بدأوا في تشكيل الاتحاد السوفييتي وشكلوا أوكرانيا الضخمة، أولًا وقبل كل شيء وإلى حد كبير، على حساب أراضي جنوبي روسيا".كما أكد الرئيس بوتين أن الأسلحة من أوكرانيا تباع إلى دول في الشرق الأوسط وإلى حركة "طالبان" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) التي تسيطر على أفغانستان.ومضى بوتين، بالقول: "الآن يقولون: الأسلحة تظهر في الشرق الأوسط من أوكرانيا. بالطبع يفعلون ذلك، إنهم يبيعونها ويبيعون لطالبان، ومن هناك تذهب إلى أي مكان آخر".وتابع بوتين، قائلا إن "كل شيء يُشترى ويُباع".وشدد الرئيس الروسي على أنه لا يوجد فساد في العالم مثل في أوكرانيا، وكل شيء هناك له ثمن. وأشار، بالقول: "لدينا الكثير من المشاكل في روسيا. سواء في روسيا أو في جميع أنحاء العالم، نحن نحارب الفساد، ولكن الطريقة التي عاشت بها أوكرانيا في إطار الفساد الأوكراني، لا يوجد شيء مثل ذلك في العالم، أؤكد لكم، يمكنكم أن تصدقوا ذلك".
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بوتين: أوكرانيا تم تشكيلها في الاتحاد السوفييتي على حساب أراضي جنوبي روسيا

13:09 GMT 03.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا لم تكن كجزء من الإمبراطورية الروسية، ولم يتم تشكيلها إلا في ظل الحكم السوفييتي، بما في ذلك على حساب أراضي جنوبي روسيا.
وقال الرئيس بوتين في اجتماع مع أعضاء الغرفة العامة، اليوم الجمعة: "نعلم جيدًا، جميعًا، هذه حقائق تاريخية، أنه تم نقل جميع أراضي جنوبي روسيا أثناء تشكيل أوكرانيا السوفييتية، أثناء إنشاء الاتحاد السوفييتي، لم تكن هناك أوكرانيا بعد كجزء من الإمبراطورية الروسية، كانت هناك مقاطعات".
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وتابع بوتين، قائلا: "لقد بدأوا في تشكيل الاتحاد السوفييتي وشكلوا أوكرانيا الضخمة، أولًا وقبل كل شيء وإلى حد كبير، على حساب أراضي جنوبي روسيا".
كما أكد الرئيس بوتين أن الأسلحة من أوكرانيا تباع إلى دول في الشرق الأوسط وإلى حركة "طالبان" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) التي تسيطر على أفغانستان.
ومضى بوتين، بالقول: "الآن يقولون: الأسلحة تظهر في الشرق الأوسط من أوكرانيا. بالطبع يفعلون ذلك، إنهم يبيعونها ويبيعون لطالبان، ومن هناك تذهب إلى أي مكان آخر".
وتابع بوتين، قائلا إن "كل شيء يُشترى ويُباع".
وشدد الرئيس الروسي على أنه لا يوجد فساد في العالم مثل في أوكرانيا، وكل شيء هناك له ثمن.
وأشار، بالقول: "لدينا الكثير من المشاكل في روسيا. سواء في روسيا أو في جميع أنحاء العالم، نحن نحارب الفساد، ولكن الطريقة التي عاشت بها أوكرانيا في إطار الفساد الأوكراني، لا يوجد شيء مثل ذلك في العالم، أؤكد لكم، يمكنكم أن تصدقوا ذلك".
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