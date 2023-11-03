https://sputnikarabic.ae/20231103/فصائل-عراقية-تتبنى-استهداف-القاعدة-الأمريكية-شرقي-سوريا-1082786956.html
فصائل عراقية تتبنى استهداف القاعدة الأمريكية شرقي سوريا
فصائل عراقية تتبنى استهداف القاعدة الأمريكية شرقي سوريا
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، تبنيها استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في قرية خراب بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T19:12+0000
2023-11-03T19:12+0000
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وتبنت فصائل مسلحة استهداف القاعدة الأمريكية في قرية خراب الجير شرقي سوريا. وجاء في بيان للفصائل العراقية: "استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي خراب الجير شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية، والتي أصابت أهدافها بشكل مباشر".وتقع القاعدة الأمريكية التي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية، قرب الحدود السورية العراقية التركية، في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بوقوع سلسلة انفجارات هزت القاعدة الأمريكية في قرية خراب بريف اليعربية شرقي سوريا.وأكد المراسل، بحسب مصادر محلية، أن 5 انفجارات ضخمة هزت القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير قرب حقول نفط الحسكة في منطقة الرميلان، أقصى الشمال الشرقي من سوريا، وسط تأكيدات بوقوع إصابات بشرية في صفوف قاطنيها.
https://sputnikarabic.ae/20231103/البيت-الأبيض-يقر-بخفض-حزم-المساعدات-لأوكرانيا-بسبب-نفاد-الأموال-التي-خصصها-الكونغرس-1082786120.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
فصائل عراقية تتبنى استهداف القاعدة الأمريكية شرقي سوريا
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، تبنيها استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في قرية خراب بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.
وتبنت فصائل مسلحة استهداف القاعدة الأمريكية في قرية خراب الجير شرقي سوريا.
وجاء في بيان للفصائل العراقية: "استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي خراب الجير شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية، والتي أصابت أهدافها بشكل مباشر".
وتقع القاعدة الأمريكية التي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية، قرب الحدود السورية العراقية التركية، في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بوقوع سلسلة انفجارات هزت القاعدة الأمريكية
في قرية خراب بريف اليعربية شرقي سوريا.
وأكد المراسل، بحسب مصادر محلية، أن 5 انفجارات ضخمة هزت القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير قرب حقول نفط الحسكة في منطقة الرميلان، أقصى الشمال الشرقي من سوريا، وسط تأكيدات بوقوع إصابات بشرية في صفوف قاطنيها.