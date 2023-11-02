https://sputnikarabic.ae/20231102/العراق-هجوم-بطائرات-مسيرة-على-قاعدة-حرير-العسكرية-الأمريكية-شمالي-البلاد-1082761972.html
العراق.. هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية شمالي البلاد
العراق.. هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية شمالي البلاد
قال مصدر في القوات المسلحة العراقية لـوكالة "سبوتنيك"، إن قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية شمالي البلاد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T23:37+0000
2023-11-02T23:37+0000
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العالم العربي
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الجيش العراقي
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وأضاف المصدر، أن "قاعدة حرير العسكرية في أربيل، حيث يتمركز الجيش الأمريكي، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. ومن غير المعروف ما إذا كان أحد قد أصيب في الحادث".على جانب آخر، تعرضت قواعد الجيش الأمريكي المنتشرة في حقول النفط والغاز السورية إلى سلسلة استثنائية من الهجمات خلال الأيام العشرين الأخيرة.وتجاوز عدد الهجمات التي انصبت على القواعد الأمريكية العشرة هجمات منذ (17 أكتوبر/ تشرين الأول) الماضي، فيما تنوعت طبيعتها بين هجمات بالطائرات المسيرة وأخرى بالقذائف الصاروخية.
https://sputnikarabic.ae/20231102/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تقرر-وقف-جميع-الاتصالات-مع-قطاع-غزة-صور-وفيديو-1082760598.html
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العالم العربي, العراق, الجيش العراقي
العالم العربي, العراق, الجيش العراقي
العراق.. هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية شمالي البلاد
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قال مصدر في القوات المسلحة العراقية لـوكالة "سبوتنيك"، إن قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية شمالي البلاد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين.
وأضاف المصدر، أن "قاعدة حرير العسكرية في أربيل، حيث يتمركز الجيش الأمريكي، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. ومن غير المعروف ما إذا كان أحد قد أصيب في الحادث
".
على جانب آخر، تعرضت قواعد الجيش الأمريكي المنتشرة في حقول النفط والغاز السورية إلى سلسلة استثنائية من الهجمات خلال الأيام العشرين الأخيرة.
وتجاوز عدد الهجمات التي انصبت على القواعد الأمريكية العشرة هجمات منذ (17 أكتوبر/ تشرين الأول) الماضي، فيما تنوعت طبيعتها بين هجمات بالطائرات المسيرة وأخرى بالقذائف الصاروخية.